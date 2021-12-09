У Старому місті в Луцьку виявили провалля





Про це Віктор Баюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, провал, що найімовірніше утворився внаслідок минулих затяжних дощів, має форму перевернутого гриба глибиною більше 3 метрів, пустоти, в яких прослідковується наявність цегляних конструкцій, засвідчено з глибини в 1 метр в діаметрі 2,5-3 метри від місця провалу.



Наразі місце провалу закрите та обгороджене.



У понеділок, 24 жовтня, Волинська археологічна експедиція приступає до термінового дослідження знахідки з метою з’ясування чи провал є на місці інженерних мереж, чи має місце археологічна складова.







Нагадаємо, у кінці вересня на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку виявили провал на пішохідній зоні на ділянці між Кафедральним собором святих апостолів Петра і Павла (вхід до підземель храму) та Будинком Косачів.Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби Українина своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, провал, що найімовірніше утворився внаслідок минулих затяжних дощів, має форму перевернутого гриба глибиною більше 3 метрів, пустоти, в яких прослідковується наявність цегляних конструкцій, засвідчено з глибини в 1 метр в діаметрі 2,5-3 метри від місця провалу.Наразі місце провалу закрите та обгороджене.У понеділок, 24 жовтня, Волинська археологічна експедиція приступає до термінового дослідження знахідки з метою з’ясування чи провал є на місці інженерних мереж, чи має місце археологічна складова.Нагадаємо, у кінці вересня

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