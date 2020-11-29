У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО





Про це на своїй Віктор Баюк.



Місце досліджень було зумовлене фактом значних посідань історичної бруківки Замкової площі по лінії Колегіум єзуїтів – Луцький замок, неподалік провалу, що утворився на Замковій площі 12 квітня 2013 року, внаслідок чого дослідили підземну забудову історичної частини Луцька ХVІІ ст.



У розвідковому шурфі, всього на -0,25 м від рівня бруківки Замкової площі виявили кут фундаменту мурованої споруди, складеної із цегли-пальчатки та великоформатної цегли, яка датується в межах ХV-ХVІІ ст. Об’єкт пошкоджений, мурування історичної споруди вдавлене внаслідок руху площею великогабаритного транспорту.



"Вочевидь, виявлена споруда належить до багатих шляхетських будинків які, згідно люстрацій розміщувалися у цій частині Луцького Окольного замку", - написав Баюк.



Після фіксації та наукового опрацювання фрагмент середньовічної забудови законсервують та засиплять для подальшого дослідження, а мощення бруківкою на місці робіт відновлять.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська археологічна експедиція провела протиаварійні розвідкові археологічні дослідження на території Замкової площі міста Луцька.Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів науковий співробітник Охоронної археологічної служби УкраїниМісце досліджень було зумовлене фактом значних посідань історичної бруківки Замкової площі по лінії Колегіум єзуїтів – Луцький замок, неподалік провалу, що утворився на Замковій площі 12 квітня 2013 року, внаслідок чого дослідили підземну забудову історичної частини Луцька ХVІІ ст.У розвідковому шурфі, всього на -0,25 м від рівня бруківки Замкової площі виявили кут фундаменту мурованої споруди, складеної із цегли-пальчатки та великоформатної цегли, яка датується в межах ХV-ХVІІ ст. Об’єкт пошкоджений, мурування історичної споруди вдавлене внаслідок руху площею великогабаритного транспорту."Вочевидь, виявлена споруда належить до багатих шляхетських будинків які, згідно люстрацій розміщувалися у цій частині Луцького Окольного замку", - написав Баюк.Після фіксації та наукового опрацювання фрагмент середньовічної забудови законсервують та засиплять для подальшого дослідження, а мощення бруківкою на місці робіт відновлять.

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