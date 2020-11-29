У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО

У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО
Волинська археологічна експедиція провела протиаварійні розвідкові археологічні дослідження на території Замкової площі міста Луцька.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Місце досліджень було зумовлене фактом значних посідань історичної бруківки Замкової площі по лінії Колегіум єзуїтів – Луцький замок, неподалік провалу, що утворився на Замковій площі 12 квітня 2013 року, внаслідок чого дослідили підземну забудову історичної частини Луцька ХVІІ ст.
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО

У розвідковому шурфі, всього на -0,25 м від рівня бруківки Замкової площі виявили кут фундаменту мурованої споруди, складеної із цегли-пальчатки та великоформатної цегли, яка датується в межах ХV-ХVІІ ст. Об’єкт пошкоджений, мурування історичної споруди вдавлене внаслідок руху площею великогабаритного транспорту.

"Вочевидь, виявлена споруда належить до багатих шляхетських будинків які, згідно люстрацій розміщувалися у цій частині Луцького Окольного замку", - написав Баюк.
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО

Після фіксації та наукового опрацювання фрагмент середньовічної забудови законсервують та засиплять для подальшого дослідження, а мощення бруківкою на місці робіт відновлять.
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мурування, Луцьк, Замкова площа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст
Сьогодні, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 23 вересня
Сьогодні, 19:10
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Куди Росія планує направити мобілізованих
Сьогодні, 18:37
ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі
24 січень, 14:16
Переїхав лампадки і посміявся: на Замковій площі у Луцьку влаштували варварський дрифт Переїхав лампадки і посміявся: на Замковій площі у Луцьку влаштували варварський дрифт
29 листопад, 2020, 10:55
У Луцьку сьогодні, 23 листопада, перекриють рух транспорту на деяких вулицях У Луцьку сьогодні, 23 листопада, перекриють рух транспорту на деяких вулицях
23 листопад, 2019, 10:13
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст
Сьогодні, 19:22
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 23 вересня
Сьогодні, 19:10
 0
У Луцьку на Замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8