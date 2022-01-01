ДСНС завершила тестування системи оповіщення

ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Державна служба з надзвичайних ситуацій 23 вересня завершила тестування системи оповіщення.

Про це повідомив заступник голови ДСНС Роман Примуш у Facebook.

"Сьогодні ДСНС успішно завершило тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити вимагала певного часу для тестування", - написав Примуш.

Минулого року впровадження цієї системи оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи, але завдяки підтримці низки партнерів ДСНС реалізувала цей проєкт на безкоштовній основі.

Примуш зазначив, що надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.

Він також додав, що наразі ДСНС у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працює над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДСНС, система оповіщень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди Росія планує направити мобілізованих
Сьогодні, 18:37
ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Сьогодні, 18:10
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід
Сьогодні, 17:57
Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні
Сьогодні, 17:46
З Волині на передову відправили генератор
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
ДСНС продовжує тестування сигналу оповіщення в телефоні ДСНС продовжує тестування сигналу оповіщення в телефоні
21 вересень, 03:42
На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО
11 вересень, 12:29
Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
07 вересень, 14:17
Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
06 вересень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди Росія планує направити мобілізованих
Сьогодні, 18:37
 0
ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Сьогодні, 18:10
 0
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волинянин Микола Боговід
Сьогодні, 17:57
 0
Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні
Сьогодні, 17:46
 0
З Волині на передову відправили генератор
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8