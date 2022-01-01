ДСНС завершила тестування системи оповіщення
Сьогодні, 18:10
Державна служба з надзвичайних ситуацій 23 вересня завершила тестування системи оповіщення.
Про це повідомив заступник голови ДСНС Роман Примуш у Facebook.
"Сьогодні ДСНС успішно завершило тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити вимагала певного часу для тестування", - написав Примуш.
Минулого року впровадження цієї системи оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи, але завдяки підтримці низки партнерів ДСНС реалізувала цей проєкт на безкоштовній основі.
Примуш зазначив, що надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.
Він також додав, що наразі ДСНС у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працює над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.
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Про це повідомив заступник голови ДСНС Роман Примуш у Facebook.
"Сьогодні ДСНС успішно завершило тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити вимагала певного часу для тестування", - написав Примуш.
Минулого року впровадження цієї системи оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи, але завдяки підтримці низки партнерів ДСНС реалізувала цей проєкт на безкоштовній основі.
Примуш зазначив, що надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.
Він також додав, що наразі ДСНС у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працює над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.
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