Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні

Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні
Незалежна міжнародна комісія ООН у п’ятницю заявила, що знайшла докази скоєння воєнних злочинів після вторгнення Росії в Україну 7 місяців тому.

Команда експертів комісії у п’ятницю представила у рамках 51-ї сесії Ради ООН з прав людини висновки, зібрані після слідства у чотирьох українських областях, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні - незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.

Експерти комісії наразі зосередили свої дії у чотирьох звільнених від російських окупантів областях - Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській.

Представляючи свої найширші висновки станом на сьогодні, вони цитували свідчення колишніх полонених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах та висловлювали серйозну стурбованість щодо страт у чотирьох областях.

"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах", – сказав голова слідчої комісії Ерік Мосе Раді ООН з прав людини.

Він зазначив, що його команда отримала та задокументувала "достовірні звинувачення щодо багатьох інших випадків страт".

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Теги: воєнні злочини РФ, ООН
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