Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні





Команда експертів комісії у п’ятницю представила у рамках 51-ї сесії Ради ООН з прав людини висновки, зібрані після слідства у чотирьох українських областях, повідомляє



Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні - незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.



Експерти комісії наразі зосередили свої дії у чотирьох звільнених від російських окупантів областях - Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській.



Представляючи свої найширші висновки станом на сьогодні, вони цитували свідчення колишніх полонених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах та висловлювали серйозну стурбованість щодо страт у чотирьох областях.



"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах", – сказав голова слідчої комісії Ерік Мосе Раді ООН з прав людини.



Він зазначив, що його команда отримала та задокументувала "достовірні звинувачення щодо багатьох інших випадків страт".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незалежна міжнародна комісія ООН у п’ятницю заявила, що знайшла докази скоєння воєнних злочинів після вторгнення Росії в Україну 7 місяців тому.Команда експертів комісії у п’ятницю представила у рамках 51-ї сесії Ради ООН з прав людини висновки, зібрані після слідства у чотирьох українських областях, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні - незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.Експерти комісії наразі зосередили свої дії у чотирьох звільнених від російських окупантів областях - Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській.Представляючи свої найширші висновки станом на сьогодні, вони цитували свідчення колишніх полонених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах та висловлювали серйозну стурбованість щодо страт у чотирьох областях."Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах", – сказав голова слідчої комісії Ерік Мосе Раді ООН з прав людини.Він зазначив, що його команда отримала та задокументувала "достовірні звинувачення щодо багатьох інших випадків страт".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію