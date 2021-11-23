З Волині на передову відправили генератор





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Представники бойового крила «Правого сектору» зараз перебувають в області на реабілітації після отриманих під Бахмутом поранень та контузій. Але вже наступного тижня воїни знову вирушать на передову в район Куп’янська.



Заступник командира окремої штурмової роти зазначив, що вони саме вели пошуки генератора. «В нашому підрозділі залишився один, та й той невеликої потужності. А нам конче потрібно постійно підзаряджати батареї для «пташок» і Starlink. Тому ця підтримка дуже вчасна і важлива», - зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пристрій для генерації струму високої потужності цього разу Волиньрада передала для потреб Волинської сотні Добровольчого Українського Корпусу, яка сьогодні воює у складі Сил спеціальних операцій.Про це інформують в облраді.Представники бойового крила «Правого сектору» зараз перебувають в області на реабілітації після отриманих під Бахмутом поранень та контузій. Але вже наступного тижня воїни знову вирушать на передову в район Куп’янська.Заступник командира окремої штурмової роти зазначив, що вони саме вели пошуки генератора. «В нашому підрозділі залишився один, та й той невеликої потужності. А нам конче потрібно постійно підзаряджати батареї для «пташок» і Starlink. Тому ця підтримка дуже вчасна і важлива», - зазначив він.

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