З Волині на передову відправили генератор

З Волині на передову відправили генератор
Пристрій для генерації струму високої потужності цього разу Волиньрада передала для потреб Волинської сотні Добровольчого Українського Корпусу, яка сьогодні воює у складі Сил спеціальних операцій.

Про це інформують в облраді.

Представники бойового крила «Правого сектору» зараз перебувають в області на реабілітації після отриманих під Бахмутом поранень та контузій. Але вже наступного тижня воїни знову вирушать на передову в район Куп’янська.

Заступник командира окремої штурмової роти зазначив, що вони саме вели пошуки генератора. «В нашому підрозділі залишився один, та й той невеликої потужності. А нам конче потрібно постійно підзаряджати батареї для «пташок» і Starlink. Тому ця підтримка дуже вчасна і важлива», - зазначив він.
З Волині на передову відправили генератор


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Теги: Волинь, генератор
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