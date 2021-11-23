З Волині на передову відправили генератор
Сьогодні, 17:22
Пристрій для генерації струму високої потужності цього разу Волиньрада передала для потреб Волинської сотні Добровольчого Українського Корпусу, яка сьогодні воює у складі Сил спеціальних операцій.
Про це інформують в облраді.
Представники бойового крила «Правого сектору» зараз перебувають в області на реабілітації після отриманих під Бахмутом поранень та контузій. Але вже наступного тижня воїни знову вирушать на передову в район Куп’янська.
Заступник командира окремої штурмової роти зазначив, що вони саме вели пошуки генератора. «В нашому підрозділі залишився один, та й той невеликої потужності. А нам конче потрібно постійно підзаряджати батареї для «пташок» і Starlink. Тому ця підтримка дуже вчасна і важлива», - зазначив він.
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Про це інформують в облраді.
Представники бойового крила «Правого сектору» зараз перебувають в області на реабілітації після отриманих під Бахмутом поранень та контузій. Але вже наступного тижня воїни знову вирушать на передову в район Куп’янська.
Заступник командира окремої штурмової роти зазначив, що вони саме вели пошуки генератора. «В нашому підрозділі залишився один, та й той невеликої потужності. А нам конче потрібно постійно підзаряджати батареї для «пташок» і Starlink. Тому ця підтримка дуже вчасна і важлива», - зазначив він.
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Коментарі 1
Вони представники бойового крила? Ви серйозно?
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