Одесу атакували дронами-камікадзе: є загиблий. ВІДЕО





Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.



За його словами, два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. На місці виникла пожежа, з нею борються рятувальні служби.



Один ворожий дрон Shahed-136 збили над морем сили протиповітряної оборони України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вдень в Одесі пролунали вибухи – російська армія атакувала місто іранськими дронами-камікадзе з боку моря. Внаслідок цього загинула громадянська людина.Про це повідомив речник Одеської ОВАк у Telegram.За його словами, два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. На місці виникла пожежа, з нею борються рятувальні служби.Один ворожий дрон Shahed-136 збили над морем сили протиповітряної оборони України.

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