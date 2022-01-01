Одесу атакували дронами-камікадзе: є загиблий. ВІДЕО
Сьогодні, 16:48
Сьогодні вдень в Одесі пролунали вибухи – російська армія атакувала місто іранськими дронами-камікадзе з боку моря. Внаслідок цього загинула громадянська людина.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
За його словами, два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. На місці виникла пожежа, з нею борються рятувальні служби.
Один ворожий дрон Shahed-136 збили над морем сили протиповітряної оборони України.
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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
За його словами, два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. На місці виникла пожежа, з нею борються рятувальні служби.
Один ворожий дрон Shahed-136 збили над морем сили протиповітряної оборони України.
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