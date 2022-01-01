У суботу лучани попрощаються із Героєм Віталієм Пшитюком

Віталієм Пшитюком.



Про це



19 вересня, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області,



Відспівування Героя відбудеться у суботу, 24 вересня, о 10:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



Поховають загиблого військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 24 вересня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькраді.19 вересня, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області, загинув солдат Пшитюк Віталій Васильович (14.09.1991 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.Відспівування Героя відбудеться у суботу, 24 вересня, о 10:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Поховають загиблого військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.

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