У суботу лучани попрощаються із Героєм Віталієм Пшитюком

У суботу лучани попрощаються із Героєм Віталієм Пшитюком
У суботу, 24 вересня, відбудеться прощання з Героєм Віталієм Пшитюком.

Про це повідомили у Луцькраді.

19 вересня, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області, загинув солдат Пшитюк Віталій Васильович (14.09.1991 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.

Відспівування Героя відбудеться у суботу, 24 вересня, о 10:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Поховають загиблого військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.

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Теги: похорон, Луцьк, Пшитюк
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