У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон
Сьогодні, 15:55
Сьогодні вранці, 23 вересня, патрульним у місті Луцьку надійшов виклик від заявника, який повідомив, що у нього викрали мобільний телефон вартістю понад 5 тисяч гривень.
Про це повідомили на сторінці правоохоронців.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили особу заявника. Під час спілкування інспектори з'ясували, що мобільний телефон ніхто не викрадав і він є у заявника.
За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції, заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 КУпАП.
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Про це повідомили на сторінці правоохоронців.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили особу заявника. Під час спілкування інспектори з'ясували, що мобільний телефон ніхто не викрадав і він є у заявника.
За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції, заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 КУпАП.
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