У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон

Сьогодні вранці, 23 вересня, патрульним у місті Луцьку надійшов виклик від заявника, який повідомив, що у нього викрали мобільний телефон вартістю понад 5 тисяч гривень.Про це повідомили на сторінці правоохоронців.Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили особу заявника. Під час спілкування інспектори з'ясували, що мобільний телефон ніхто не викрадав і він є у заявника.За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції, заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 КУпАП.