У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон

У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон
Сьогодні вранці, 23 вересня, патрульним у місті Луцьку надійшов виклик від заявника, який повідомив, що у нього викрали мобільний телефон вартістю понад 5 тисяч гривень.

Про це повідомили на сторінці правоохоронців.

Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили особу заявника. Під час спілкування інспектори з'ясували, що мобільний телефон ніхто не викрадав і він є у заявника.

За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції, заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 КУпАП.

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Теги: патрульні, Луцьк, телефон, хибний виклик
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