ЗСУ звільнили від окупантів село на Донеччині





Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 23 вересня, пише



"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка, східніше річки Оскіл", - сказав Громов.



За його словами, на Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили село Яцьківка на Донеччині.Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерална брифінгу 23 вересня, пише УП "В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка, східніше річки Оскіл", - сказав Громов.За його словами, на Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника.

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