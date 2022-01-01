Жителю Ківерець повідомили про підозру через жорстоке вбивство собаки
Сьогодні, 15:24
Жителю міста Ківерці, який жорстоко вбив безпритульну собаку, оголосили про підозру.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Нагадаємо, інцидент трапився 19 вересня. Очевидці повідомили, що 40-річний житель Ківерець бив собаку об стіну, внаслідок чого вона померла.
Наразі чоловікові оголосили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що відноситься до хребетних, вчиненому з особливою жорстокістю, активним способом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Нагадаємо, інцидент трапився 19 вересня. Очевидці повідомили, що 40-річний житель Ківерець бив собаку об стіну, внаслідок чого вона померла.
Наразі чоловікові оголосили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що відноситься до хребетних, вчиненому з особливою жорстокістю, активним способом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 ККУ.
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