Жителю Ківерець повідомили про підозру через жорстоке вбивство собаки

Жителю Ківерець повідомили про підозру через жорстоке вбивство собаки
Жителю міста Ківерці, який жорстоко вбив безпритульну собаку, оголосили про підозру.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Нагадаємо, інцидент трапився 19 вересня. Очевидці повідомили, що 40-річний житель Ківерець бив собаку об стіну, внаслідок чого вона померла.

Наразі чоловікові оголосили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що відноситься до хребетних, вчиненому з особливою жорстокістю, активним способом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 ККУ.


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Теги: вбивство собаки, Ківерці, підозра
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