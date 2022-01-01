Жителю Ківерець повідомили про підозру через жорстоке вбивство собаки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Нагадаємо,



Наразі чоловікові оголосили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що відноситься до хребетних, вчиненому з особливою жорстокістю, активним способом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителю міста Ківерці, який жорстоко вбив безпритульну собаку, оголосили про підозру.Про цеповідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Нагадаємо, інцидент трапився 19 вересня . Очевидці повідомили, що 40-річний житель Ківерець бив собаку об стіну, внаслідок чого вона померла.Наразі чоловікові оголосили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що відноситься до хребетних, вчиненому з особливою жорстокістю, активним способом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 ККУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію