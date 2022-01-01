У якому стані перебуває електропроводка у будинках Луцька. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Мар’яна Козік.



З її слів, на квартиру, в будинках не новобудовах, за договором видається три кВт – це чайник, машинка та холодильник.



"Люди включають кондиціонери, в кожній кімнаті – калорифер. Починають горіти, проводи плавитися, звісно, вибивають щитки та таким чином виникають в щитових пожежі", – говорить фахівчиня.



З її слів, електромережі в більшості будинків, які ЖЕКи передають на баланс ОСББ доводиться ремонтувати.



"Наші ЖЕКи ніколи не міняли електромереж і до них не доходили руки. Будинки беремо всі в аварійному стані", – говорить Мар'яна Козік.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк розповів, що за необхідності голови ОСББ самі замінюють внутрішню електропроводку в будинках.



"Подача самої електрики від підстанції, переключення, резервні кабелі – це робота ПрАТ "Волиньобленерго", які працюють над цим", – каже посадовець.



Голова правління одного з луцьких ОСББ, яке обслуговує будинки по вулиці Саперів та 8 Березня, Тарас Заремба каже, що в електрощитовій однієї з багатоповерхівок замінили запобіжники радянського зразка на сучасні. З його слів, стара проводка у будинку не завжди витримувала навантаження, було нагрівання самої щитової. Нове обладнання встановили і на поверхах.



"У зв’язку з такою ситуацією в країні, що невідомо, що буде в опалювальний сезон, чи будуть включатися обігрівачі, чи треба буде квартири опалювати ще якимись приладами, було прийняте рішення до опалювального сезону поміняти всю проводку, всі автомати по будинку", – говорить Тарас Заремба.



Майже третина від загальної кількості пожеж в Україні та на Волині трапляється через замикання електропроводки, — розповіла керівниця відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук.



З її слів, за вісім місяців цього року саме коротке замикання електромережі та електроустановок уже зайняла 22% від загальної кількості усіх пожеж і це дуже багато.



Майже третина від загальної кількості пожеж в Україні та на Волині трапляється через замикання електропроводки, — розповіла керівниця відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук.



З її слів, за вісім місяців цього року саме коротке замикання електромережі та електроустановок уже зайняла 22% від загальної кількості усіх пожеж і це дуже багато.



Щоб не виникало замикань використовувати електричні обігрівачі у помешканнях в холодний період фахівчиня Мар’яна Козік радить з обережністю: щоб до розеток підходив мідний кабель, який буде витримувати потужність калорифера чи батареї. Перш за все, має бути розуміння в самих мешканців квартир, будинку, що не треба вмикати одночасно всі електроприлади, думати не тільки кожен сам за себе, а й за сусідів, – додає фахівчиня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проводка у більшості луцьких багатоповерхівок прокладалася в радянські часи, коли не передбачали використання великої кількості електроприладів. Нині вона не завжди справляється з навантаженням.Про це розповіла Суспільному керівниця компанії, що обслуговує електромережіЗ її слів, на квартиру, в будинках не новобудовах, за договором видається три кВт – це чайник, машинка та холодильник."Люди включають кондиціонери, в кожній кімнаті – калорифер. Починають горіти, проводи плавитися, звісно, вибивають щитки та таким чином виникають в щитових пожежі", – говорить фахівчиня.З її слів, електромережі в більшості будинків, які ЖЕКи передають на баланс ОСББ доводиться ремонтувати."Наші ЖЕКи ніколи не міняли електромереж і до них не доходили руки. Будинки беремо всі в аварійному стані", – говорить Мар'яна Козік.Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радирозповів, що за необхідності голови ОСББ самі замінюють внутрішню електропроводку в будинках."Подача самої електрики від підстанції, переключення, резервні кабелі – це робота ПрАТ "Волиньобленерго", які працюють над цим", – каже посадовець.Голова правління одного з луцьких ОСББ, яке обслуговує будинки по вулиці Саперів та 8 Березня,каже, що в електрощитовій однієї з багатоповерхівок замінили запобіжники радянського зразка на сучасні. З його слів, стара проводка у будинку не завжди витримувала навантаження, було нагрівання самої щитової. Нове обладнання встановили і на поверхах."У зв’язку з такою ситуацією в країні, що невідомо, що буде в опалювальний сезон, чи будуть включатися обігрівачі, чи треба буде квартири опалювати ще якимись приладами, було прийняте рішення до опалювального сезону поміняти всю проводку, всі автомати по будинку", – говорить Тарас Заремба.Майже третина від загальної кількості пожеж в Україні та на Волині трапляється через замикання електропроводки, — розповіла керівниця відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій в областіЗ її слів, за вісім місяців цього року саме коротке замикання електромережі та електроустановок уже зайняла 22% від загальної кількості усіх пожеж і це дуже багато.Майже третина від загальної кількості пожеж в Україні та на Волині трапляється через замикання електропроводки, — розповіла керівниця відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук.З її слів, за вісім місяців цього року саме коротке замикання електромережі та електроустановок уже зайняла 22% від загальної кількості усіх пожеж і це дуже багато.Щоб не виникало замикань використовувати електричні обігрівачі у помешканнях в холодний період фахівчиня Мар’яна Козік радить з обережністю: щоб до розеток підходив мідний кабель, який буде витримувати потужність калорифера чи батареї. Перш за все, має бути розуміння в самих мешканців квартир, будинку, що не треба вмикати одночасно всі електроприлади, думати не тільки кожен сам за себе, а й за сусідів, – додає фахівчиня.

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