У Міноборони назвали втрати серед українських військових

У Міноборони назвали втрати серед українських військових
Україна має втрати серед військових близько 9 тисяч. Проте точна цифра невідома через неможливість підрахунку загиблих в Маріуполі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю YouTube-каналу “ISLAND TV”, пише УНН.

«Озвучивалась цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми не до кінця знаємо кількість загиблих. Це тисячі, серед яких і цивільні, і військові. Якщо рахувати суто по військових, то ці втрати значно менші, ніж у ворога. Це показник майстерності наших військових, що у нас загиблих набагато менше, ніж у Росії», – повідомила Маляр.

Нагадаємо, Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.

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Теги: Міноборони, загиблі українські військові
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