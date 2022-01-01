У Міноборони назвали втрати серед українських військових
Сьогодні, 14:47
Україна має втрати серед військових близько 9 тисяч. Проте точна цифра невідома через неможливість підрахунку загиблих в Маріуполі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю YouTube-каналу “ISLAND TV”, пише УНН.
«Озвучивалась цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми не до кінця знаємо кількість загиблих. Це тисячі, серед яких і цивільні, і військові. Якщо рахувати суто по військових, то ці втрати значно менші, ніж у ворога. Це показник майстерності наших військових, що у нас загиблих набагато менше, ніж у Росії», – повідомила Маляр.
Нагадаємо, Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю YouTube-каналу “ISLAND TV”, пише УНН.
«Озвучивалась цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми не до кінця знаємо кількість загиблих. Це тисячі, серед яких і цивільні, і військові. Якщо рахувати суто по військових, то ці втрати значно менші, ніж у ворога. Це показник майстерності наших військових, що у нас загиблих набагато менше, ніж у Росії», – повідомила Маляр.
Нагадаємо, Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.
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