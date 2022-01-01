У Міноборони назвали втрати серед українських військових





Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю YouTube-каналу “ISLAND TV”, пише



«Озвучивалась цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми не до кінця знаємо кількість загиблих. Це тисячі, серед яких і цивільні, і військові. Якщо рахувати суто по військових, то ці втрати значно менші, ніж у ворога. Це показник майстерності наших військових, що у нас загиблих набагато менше, ніж у Росії», – повідомила Маляр.



Нагадаємо, Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має втрати серед військових близько 9 тисяч. Проте точна цифра невідома через неможливість підрахунку загиблих в Маріуполі.Про це повідомила заступниця міністра оборони Українив інтерв’ю YouTube-каналу “ISLAND TV”, пише УНН «Озвучивалась цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми не до кінця знаємо кількість загиблих. Це тисячі, серед яких і цивільні, і військові. Якщо рахувати суто по військових, то ці втрати значно менші, ніж у ворога. Це показник майстерності наших військових, що у нас загиблих набагато менше, ніж у Росії», – повідомила Маляр.Нагадаємо, Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію