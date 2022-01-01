У 2022 році на Волині зґвалтували 9 дітей

Заступник керівника обласної прокуратурирозповів, що у 2022 році на Волині від злочинів проти статевої свободи і недоторканності неповнолітніх постраждало 33 людини.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Сексуальне насильство, що вчиняється над дітьми, за своїми наслідками – одна з найтяжчих психологічних травм.Через вікові особливості жертви цей вид злочинності характеризується високим ступенем латентності й злочини проти статевої свободи і недоторканності дитини важко документувати.На Волині у 2022 році від зґвалтувань постраждало 9 дітей, сексуального насильства - 13, вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку - 4 та від розбещень – 7.