У 2022 році на Волині зґвалтували 9 дітей
Сьогодні, 14:33
Заступник керівника обласної прокуратури Олександр Бабенков розповів, що у 2022 році на Волині від злочинів проти статевої свободи і недоторканності неповнолітніх постраждало 33 людини.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Сексуальне насильство, що вчиняється над дітьми, за своїми наслідками – одна з найтяжчих психологічних травм.
Через вікові особливості жертви цей вид злочинності характеризується високим ступенем латентності й злочини проти статевої свободи і недоторканності дитини важко документувати.
На Волині у 2022 році від зґвалтувань постраждало 9 дітей, сексуального насильства - 13, вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку - 4 та від розбещень – 7.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Сексуальне насильство, що вчиняється над дітьми, за своїми наслідками – одна з найтяжчих психологічних травм.
Через вікові особливості жертви цей вид злочинності характеризується високим ступенем латентності й злочини проти статевої свободи і недоторканності дитини важко документувати.
На Волині у 2022 році від зґвалтувань постраждало 9 дітей, сексуального насильства - 13, вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку - 4 та від розбещень – 7.
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