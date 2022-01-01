У 2022 році на Волині зґвалтували 9 дітей

У 2022 році на Волині зґвалтували 9 дітей
Заступник керівника обласної прокуратури Олександр Бабенков розповів, що у 2022 році на Волині від злочинів проти статевої свободи і недоторканності неповнолітніх постраждало 33 людини.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Сексуальне насильство, що вчиняється над дітьми, за своїми наслідками – одна з найтяжчих психологічних травм.

Через вікові особливості жертви цей вид злочинності характеризується високим ступенем латентності й злочини проти статевої свободи і недоторканності дитини важко документувати.

На Волині у 2022 році від зґвалтувань постраждало 9 дітей, сексуального насильства - 13, вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку - 4 та від розбещень – 7.

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Теги: сексуальне насильство, Волинь
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