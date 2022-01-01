На Миколаївщині росіяни вперше продали ЗСУ свою техніку





Про це Віталій Кім.



«У нас з’явилася перша російська бронемашина «Тигр», яка була не віджата, а продана їхніми військовими. Правда, у нього на фільтрі кришка від каструлі, але ми це виправимо. Хочу сказати, що росіянам набагато легше не купляти «Ладу» на похоронні гроші, а продати нам свою військову техніку, а на отримані кошти вже придбати собі те авто», – зазначив Кім.



Він також нагадав, що в ЗСУ на Миколаївщині це вже третій подібний «Тигр», але перший, придбаний в рамках цієї спецпрограми.



«Прайс на придбання такої техніки є на сайті Ванька», – наголосив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщині ЗСУ отримали першу трофейну бронетехніку, яку продали російські військові.Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації«У нас з’явилася перша російська бронемашина «Тигр», яка була не віджата, а продана їхніми військовими. Правда, у нього на фільтрі кришка від каструлі, але ми це виправимо. Хочу сказати, що росіянам набагато легше не купляти «Ладу» на похоронні гроші, а продати нам свою військову техніку, а на отримані кошти вже придбати собі те авто», – зазначив Кім.Він також нагадав, що в ЗСУ на Миколаївщині це вже третій подібний «Тигр», але перший, придбаний в рамках цієї спецпрограми.«Прайс на придбання такої техніки є на сайті Ванька», – наголосив голова ОВА.

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