На Миколаївщині росіяни вперше продали ЗСУ свою техніку

На Миколаївщині росіяни вперше продали ЗСУ свою техніку
На Миколаївщині ЗСУ отримали першу трофейну бронетехніку, яку продали російські військові.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«У нас з’явилася перша російська бронемашина «Тигр», яка була не віджата, а продана їхніми військовими. Правда, у нього на фільтрі кришка від каструлі, але ми це виправимо. Хочу сказати, що росіянам набагато легше не купляти «Ладу» на похоронні гроші, а продати нам свою військову техніку, а на отримані кошти вже придбати собі те авто», – зазначив Кім.

Він також нагадав, що в ЗСУ на Миколаївщині це вже третій подібний «Тигр», але перший, придбаний в рамках цієї спецпрограми.

«Прайс на придбання такої техніки є на сайті Ванька», – наголосив голова ОВА.

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Теги: Миколаївщина, тигр, росіяни
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