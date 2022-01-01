24 вересня у Володимирі прощатимуться з Героєм Андрієм Сапігою





Про це Ігор Пальонка.



Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 24 вересня.



О 10.30 прощання розпочнеться за адресою вулиця М. Кривоноса, 9.



О 10.45 жителів громади просять долучитись до коридору шани, який пролягатиме за наступним маршрутом: вул. М. Кривоноса - Зимнівська - Луцька - Ковельська - Драгоманова.



Об 11 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії розпочнеться чин похорону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч з 23 на 24 вересня у Володимир привезуть тіло загиблого військовослужбовця Андрія Сапіги. Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадиПрощання з Героєм відбудеться у суботу, 24 вересня.О 10.30 прощання розпочнеться за адресою вулиця М. Кривоноса, 9.О 10.45 жителів громади просять долучитись до коридору шани, який пролягатиме за наступним маршрутом: вул. М. Кривоноса - Зимнівська - Луцька - Ковельська - Драгоманова.Об 11 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії розпочнеться чин похорону.

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