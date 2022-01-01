24 вересня у Володимирі прощатимуться з Героєм Андрієм Сапігою
Сьогодні, 13:20
У ніч з 23 на 24 вересня у Володимир привезуть тіло загиблого військовослужбовця Андрія Сапіги.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 24 вересня.
О 10.30 прощання розпочнеться за адресою вулиця М. Кривоноса, 9.
О 10.45 жителів громади просять долучитись до коридору шани, який пролягатиме за наступним маршрутом: вул. М. Кривоноса - Зимнівська - Луцька - Ковельська - Драгоманова.
Об 11 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії розпочнеться чин похорону.
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 24 вересня.
О 10.30 прощання розпочнеться за адресою вулиця М. Кривоноса, 9.
О 10.45 жителів громади просять долучитись до коридору шани, який пролягатиме за наступним маршрутом: вул. М. Кривоноса - Зимнівська - Луцька - Ковельська - Драгоманова.
Об 11 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії розпочнеться чин похорону.
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