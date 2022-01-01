На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На Волині у селі Великий Обзир Камінь-Каширського району згорів житловий будинок. Під час гасіння пожежі виявили тіло господаря оселі.
Про це інформує телеканал «Конкурент TV».
Інцидент трапився 14 вересня.
Як повідомили журналістам у Головному управлінні Нацполіції у Волинській області, 63-річний господар будинку покінчив життя самогубством і, ймовірно, перед цим підпалив свою оселю.
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Про це інформує телеканал «Конкурент TV».
Інцидент трапився 14 вересня.
Як повідомили журналістам у Головному управлінні Нацполіції у Волинській області, 63-річний господар будинку покінчив життя самогубством і, ймовірно, перед цим підпалив свою оселю.
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