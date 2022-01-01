На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО

На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО
На Волині у селі Великий Обзир Камінь-Каширського району згорів житловий будинок. Під час гасіння пожежі виявили тіло господаря оселі.

Про це інформує телеканал «Конкурент TV».

Інцидент трапився 14 вересня.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні Нацполіції у Волинській області, 63-річний господар будинку покінчив життя самогубством і, ймовірно, перед цим підпалив свою оселю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Обзир, пожежа, будинок, повісився чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбагатший росіянин, який досі не під санкціями, постачав сталь для розробки ядерної зброї РФ, – «Схеми»
Сьогодні, 13:53
24 вересня у Володимирі прощатимуться з Героєм Андрієм Сапігою
Сьогодні, 13:20
На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На вихідних в Україні вщухнуть дощі
Сьогодні, 12:58
ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
Сьогодні, 09:59
На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки
03 вересень, 15:00
У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка
22 лютий, 09:33
Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО Волиняни, у яких горів дім, просять про допомогу. ФОТО, ВІДЕО
11 лютий, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Миколаївщині росіяни вперше продали ЗСУ свою техніку
Сьогодні, 14:11
 0
Найбагатший росіянин, який досі не під санкціями, постачав сталь для розробки ядерної зброї РФ, – «Схеми»
Сьогодні, 13:53
 0
24 вересня у Володимирі прощатимуться з Героєм Андрієм Сапігою
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
 0
На вихідних в Україні вщухнуть дощі
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8