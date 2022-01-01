ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed

ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Збройні сили України 22 вересня знищили сім БПЛА окупантів, чотири з них – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил в Facebook.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як Герань-2", - йдеться у повідомленні.

За добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках, внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Крім того, ЗСУ вразили до десяти позицій ППО ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, іранські безпілотники, знищили
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На вихідних в Україні вщухнуть дощі
Сьогодні, 12:58
ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Сьогодні, 12:43
Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто
Сьогодні, 12:17
Лукашенко розповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
05 вересень, 06:12
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
02 вересень, 11:45
ЗСУ знищили 4 російські БпЛА ЗСУ знищили 4 російські БпЛА
26 серпень, 11:15
Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО
22 серпень, 05:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Миколаївщині росіяни вперше продали ЗСУ свою техніку
Сьогодні, 14:11
 0
Найбагатший росіянин, який досі не під санкціями, постачав сталь для розробки ядерної зброї РФ, – «Схеми»
Сьогодні, 13:53
 0
24 вересня у Володимирі прощатимуться з Героєм Андрієм Сапігою
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині знайшли повішеного чоловіка біля згорілого будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
 0
На вихідних в Україні вщухнуть дощі
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8