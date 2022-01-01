ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Сьогодні, 12:43
Збройні сили України 22 вересня знищили сім БПЛА окупантів, чотири з них – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил в Facebook.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як Герань-2", - йдеться у повідомленні.
За добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках, внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Крім того, ЗСУ вразили до десяти позицій ППО ворога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє командування Повітряних Сил в Facebook.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як Герань-2", - йдеться у повідомленні.
За добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках, внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Крім того, ЗСУ вразили до десяти позицій ППО ворога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На вихідних в Україні вщухнуть дощі
Сьогодні, 12:58
ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Сьогодні, 12:43
Медіа