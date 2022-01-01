Лукашенко розповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі

Олександр Лукашенко розповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.



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"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - заявив Лукашенко.



Нагадаємо, нещодавно лідер білоруського режиму стверджував, що бачить "загрозу з боку України", через що доручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктаторрозповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське пропагандистське видання "Белта"."Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - заявив Лукашенко.Нагадаємо, нещодавно лідер білоруського режиму стверджував, що бачить "загрозу з боку України", через що доручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу.

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