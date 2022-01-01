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Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди

Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод.

Заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції. Також слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ України.

У 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, вони також оголошені в розшук.

У липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних структурах, мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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А тепер, відповідно з протоколами голосування у Верховній Раді, - притягти до відповідальності і всіх депутатів, хто підримав таке рішення, починаючи з Литвина і закінчуючи нашими волинськими нардепами !
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