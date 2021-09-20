У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів

У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів
Через зростання захворюваності на коронавірус на Волині в обласному онкоцентрі обмежили відвідування пацієнтів. Усіх, хто потребує госпіталізації тестують на COVID-19.

Про це розповів Суспільному керівник медзакладу Юрій Малімон.

На стаціонарному лікуванні в онкоцентрі зараз перебувають 200 пацієнтів.

Біля кабінетів поліклінічного відділення – черги. Щоденно лікарі приймають приблизно 300 пацієнтів, – каже завідувач відділення Сергій Спетрук. Він радить, перш ніж йти до медзакладу, протестуватись вдома. "Бо якщо ми отримаємо позитивний результат, відповідно ми покласти пацієнта не можемо", – говорить завідувач відділення.

Зі слів Юрія Малімона, робити швидкі тести на коронавірус влітку не припиняли. Тоді випадків COVID-19 серед пацієнтів майже не діагностували. "За останніх два тижні, то до нас щодня звертаються пацієнти, які хочуть попасти до нас на стаціонарне лікування, робимо тест і виявляємо в них коронавірус. Поодинокі випадки у нас є захворюваності в стаціонарі", – каже керівник медзакладу.
У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів

Волинянка Людмила лікується в обласному онкоцентрі.

За пів року жінка отримала вісім хіміотерапій. Перед кожною – тестувалася. "Приходилося здавати ПЛР-тест. Вже зробили операцію, ще результатів не знаю, але будемо надіятися", – говорить жінка.
У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів

Медики нагадують, аби не створювати черг, записатися на прийом до лікаря можна зателефонувавши за номером 26-26-92.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, окоцентр, коронавірус, пацієнти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
Сьогодні, 11:59
Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Сьогодні, 11:40
У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів
Сьогодні, 11:20
На Волині п`яний водій втікав від прикордонників та врізався в електроопору
Сьогодні, 11:05
Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
У лікарнях Волині – жодного вакцинованого від коронавірусу пацієнта У лікарнях Волині – жодного вакцинованого від коронавірусу пацієнта
20 вересень, 2021, 15:18
Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
31 липень, 2020, 15:30
У луцькому онкоцентрі посилюють заходи безпеки через погіршення ситуації із COVID-19 У луцькому онкоцентрі посилюють заходи безпеки через погіршення ситуації із COVID-19
21 вересень, 12:57
Щодня на коронавірус хворіють понад 300 волинян. ВІДЕО Щодня на коронавірус хворіють понад 300 волинян. ВІДЕО
17 вересень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянина, який «наловив» риби на 100 тисяч гривень
Сьогодні, 12:45
 0
ЗСУ за добу знищили 4 іранські безпілотники Shahed
Сьогодні, 12:43
 0
Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто
Сьогодні, 12:17
 0
Лукашенко розповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі
Сьогодні, 12:06
 0
Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8