У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів
Сьогодні, 11:20
Через зростання захворюваності на коронавірус на Волині в обласному онкоцентрі обмежили відвідування пацієнтів. Усіх, хто потребує госпіталізації тестують на COVID-19.
Про це розповів Суспільному керівник медзакладу Юрій Малімон.
На стаціонарному лікуванні в онкоцентрі зараз перебувають 200 пацієнтів.
Біля кабінетів поліклінічного відділення – черги. Щоденно лікарі приймають приблизно 300 пацієнтів, – каже завідувач відділення Сергій Спетрук. Він радить, перш ніж йти до медзакладу, протестуватись вдома. "Бо якщо ми отримаємо позитивний результат, відповідно ми покласти пацієнта не можемо", – говорить завідувач відділення.
Зі слів Юрія Малімона, робити швидкі тести на коронавірус влітку не припиняли. Тоді випадків COVID-19 серед пацієнтів майже не діагностували. "За останніх два тижні, то до нас щодня звертаються пацієнти, які хочуть попасти до нас на стаціонарне лікування, робимо тест і виявляємо в них коронавірус. Поодинокі випадки у нас є захворюваності в стаціонарі", – каже керівник медзакладу.
Волинянка Людмила лікується в обласному онкоцентрі.
За пів року жінка отримала вісім хіміотерапій. Перед кожною – тестувалася. "Приходилося здавати ПЛР-тест. Вже зробили операцію, ще результатів не знаю, але будемо надіятися", – говорить жінка.
Медики нагадують, аби не створювати черг, записатися на прийом до лікаря можна зателефонувавши за номером 26-26-92.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному керівник медзакладу Юрій Малімон.
На стаціонарному лікуванні в онкоцентрі зараз перебувають 200 пацієнтів.
Біля кабінетів поліклінічного відділення – черги. Щоденно лікарі приймають приблизно 300 пацієнтів, – каже завідувач відділення Сергій Спетрук. Він радить, перш ніж йти до медзакладу, протестуватись вдома. "Бо якщо ми отримаємо позитивний результат, відповідно ми покласти пацієнта не можемо", – говорить завідувач відділення.
Зі слів Юрія Малімона, робити швидкі тести на коронавірус влітку не припиняли. Тоді випадків COVID-19 серед пацієнтів майже не діагностували. "За останніх два тижні, то до нас щодня звертаються пацієнти, які хочуть попасти до нас на стаціонарне лікування, робимо тест і виявляємо в них коронавірус. Поодинокі випадки у нас є захворюваності в стаціонарі", – каже керівник медзакладу.
Волинянка Людмила лікується в обласному онкоцентрі.
За пів року жінка отримала вісім хіміотерапій. Перед кожною – тестувалася. "Приходилося здавати ПЛР-тест. Вже зробили операцію, ще результатів не знаю, але будемо надіятися", – говорить жінка.
Медики нагадують, аби не створювати черг, записатися на прийом до лікаря можна зателефонувавши за номером 26-26-92.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Новітні технології та оперативна робота: як «Волиньгаз» використовує програмний комплекс RGC АДС
Сьогодні, 11:59
Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Сьогодні, 11:40
У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів
Сьогодні, 11:20
Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:57
Медіа