У Волинському онкоцентрі через на COVID-19 обмежили відвідування пацієнтів





Про це розповів Юрій Малімон.



На стаціонарному лікуванні в онкоцентрі зараз перебувають 200 пацієнтів.



Біля кабінетів поліклінічного відділення – черги. Щоденно лікарі приймають приблизно 300 пацієнтів, – каже завідувач відділення Сергій Спетрук. Він радить, перш ніж йти до медзакладу, протестуватись вдома. "Бо якщо ми отримаємо позитивний результат, відповідно ми покласти пацієнта не можемо", – говорить завідувач відділення.



Зі слів Юрія Малімона, робити швидкі тести на коронавірус влітку не припиняли. Тоді випадків COVID-19 серед пацієнтів майже не діагностували. "За останніх два тижні, то до нас щодня звертаються пацієнти, які хочуть попасти до нас на стаціонарне лікування, робимо тест і виявляємо в них коронавірус. Поодинокі випадки у нас є захворюваності в стаціонарі", – каже керівник медзакладу.



Волинянка Людмила лікується в обласному онкоцентрі.



За пів року жінка отримала вісім хіміотерапій. Перед кожною – тестувалася. "Приходилося здавати ПЛР-тест. Вже зробили операцію, ще результатів не знаю, але будемо надіятися", – говорить жінка.



Медики нагадують, аби не створювати черг, записатися на прийом до лікаря можна зателефонувавши за номером 26-26-92.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через зростання захворюваності на коронавірус на Волині в обласному онкоцентрі обмежили відвідування пацієнтів. Усіх, хто потребує госпіталізації тестують на COVID-19.Про це розповів Суспільному керівник медзакладуНа стаціонарному лікуванні в онкоцентрі зараз перебувають 200 пацієнтів.Біля кабінетів поліклінічного відділення – черги. Щоденно лікарі приймають приблизно 300 пацієнтів, – каже завідувач відділення. Він радить, перш ніж йти до медзакладу, протестуватись вдома. "Бо якщо ми отримаємо позитивний результат, відповідно ми покласти пацієнта не можемо", – говорить завідувач відділення.Зі слів Юрія Малімона, робити швидкі тести на коронавірус влітку не припиняли. Тоді випадків COVID-19 серед пацієнтів майже не діагностували. "За останніх два тижні, то до нас щодня звертаються пацієнти, які хочуть попасти до нас на стаціонарне лікування, робимо тест і виявляємо в них коронавірус. Поодинокі випадки у нас є захворюваності в стаціонарі", – каже керівник медзакладу.Волинянкалікується в обласному онкоцентрі.За пів року жінка отримала вісім хіміотерапій. Перед кожною – тестувалася. "Приходилося здавати ПЛР-тест. Вже зробили операцію, ще результатів не знаю, але будемо надіятися", – говорить жінка.Медики нагадують, аби не створювати черг, записатися на прийом до лікаря можна зателефонувавши за номером 26-26-92.

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