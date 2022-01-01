На Волині п`яний водій втікав від прикордонників та врізався в електроопору

На Волині п`яний водій втікав від прикордонників та врізався в електроопору
Прикордонники Волинського загону затримали за злісну непокору водія автомобіля Peugeot.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Учора ввечері прикордонний наряд намагався зупинити легковик на контрольному посту в одному з населених пунктів Володимирщини. На вимогу зупинитися водій зухвало об’їхав правоохоронців та продовжив рух, набираючи швидкість. Невдовзі прикордонники наздогнали втікача, який не впорався з керуванням і його транспортний засіб зіткнувся з бетонним стовпом лінії електропередач. 43-річний керманич ледве тримався на ногах та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Стосовно утікача охоронці кордону склали адмінпротокол за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

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Теги: Прикордонники, водій, втеча, ДТП
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