На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО
Сьогодні, 10:44
Вчора, 22 вересня, жителі Камінь-Каширської громади зустріли загиблого захисника Володимира Романовича Шахна із села Брониця.
Про це інформують у Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.
Його життя обірвалося в одній з найгарячіших точок Донеччини під час виконання бойового завдання.
Кортеж із тілом зустрічали «живим коридором», на колінах та з квітами.
Поховають захисника сьогодні у рідному селі Брониця, о 12:00 скорботний кортеж вирушить від рідного дому. Прощальна панахида відбудеться у місцевому храмі села Брониця.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це інформують у Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.
Його життя обірвалося в одній з найгарячіших точок Донеччини під час виконання бойового завдання.
Кортеж із тілом зустрічали «живим коридором», на колінах та з квітами.
Поховають захисника сьогодні у рідному селі Брониця, о 12:00 скорботний кортеж вирушить від рідного дому. Прощальна панахида відбудеться у місцевому храмі села Брониця.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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