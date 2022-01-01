На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО

На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО
Вчора, 22 вересня, жителі Камінь-Каширської громади зустріли загиблого захисника Володимира Романовича Шахна із села Брониця.

Про це інформують у Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.

Його життя обірвалося в одній з найгарячіших точок Донеччини під час виконання бойового завдання.

Кортеж із тілом зустрічали «живим коридором», на колінах та з квітами.

Поховають захисника сьогодні у рідному селі Брониця, о 12:00 скорботний кортеж вирушить від рідного дому. Прощальна панахида відбудеться у місцевому храмі села Брониця.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО
На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО

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Теги: Камінь-Каширщина, похорон, Герой
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