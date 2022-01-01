На Волині зустріли тіло загиблого Героя Володимира Шахна. ФОТО





Про це інформують у Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.







Кортеж із тілом зустрічали «живим коридором», на колінах та з квітами.



Поховають захисника сьогодні у рідному селі Брониця, о 12:00 скорботний кортеж вирушить від рідного дому. Прощальна панахида відбудеться у місцевому храмі села Брониця.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 22 вересня, жителі Камінь-Каширської громади зустріли загиблого захисника Володимира Романовича Шахна із села Брониця.Про це інформують у Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади. Його життя обірвалося в одній з найгарячіших точок Донеччини під час виконання бойового завдання.Кортеж із тілом зустрічали «живим коридором», на колінах та з квітами.Поховають захисника сьогодні у рідному селі Брониця, о 12:00 скорботний кортеж вирушить від рідного дому. Прощальна панахида відбудеться у місцевому храмі села Брониця.

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