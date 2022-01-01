Омбудсмен розповів про стан звільнених з полону українських захисників

Дмитро Лубінець розповів про стан звільнених з полону українських захисників та умови їхнього утримання в полоні.



Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо фізичного та морально-психологічного стану звільнених українських захисників, пише



За словами Лубінця, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям.



"Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни", - зауважив Лубінець.



Він додав, що керівництво та відомих бійців полку "Азов" тримали в одиночних камерах.



"Я вчора спілкувався з хлопцями, які розповідали, що вони більш ніж 120 днів були в "одиночці". Один навіть не міг спілкуватися. Він так і сказав, що "мені треба якийсь час - згадати, як це - спілкуватися з людьми, бо я перебував узагалі сам", - сказав омбудсмен.



Він підсумував, бійці потребують медичної допомоги.



"Щодо психологічного стану, то можу тут сказати: нічого у Російської Федерації не вийшло - поламати, зламати... Я не побачив жодного нашого військовослужбовця, який був би зламаний. Всі як бачили, що вони вже вдома, всі посміхалися, всі дякували", - розповів Лубінець.



Він наголосив, що до бійців у полоні застосовувалися тортури.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної Ради України з прав людинирозповів про стан звільнених з полону українських захисників та умови їхнього утримання в полоні.Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо фізичного та морально-психологічного стану звільнених українських захисників, пише УНІАН За словами Лубінця, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям."Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни", - зауважив Лубінець.Він додав, що керівництво та відомих бійців полку "Азов" тримали в одиночних камерах."Я вчора спілкувався з хлопцями, які розповідали, що вони більш ніж 120 днів були в "одиночці". Один навіть не міг спілкуватися. Він так і сказав, що "мені треба якийсь час - згадати, як це - спілкуватися з людьми, бо я перебував узагалі сам", - сказав омбудсмен.Він підсумував, бійці потребують медичної допомоги."Щодо психологічного стану, то можу тут сказати: нічого у Російської Федерації не вийшло - поламати, зламати... Я не побачив жодного нашого військовослужбовця, який був би зламаний. Всі як бачили, що вони вже вдома, всі посміхалися, всі дякували", - розповів Лубінець.Він наголосив, що до бійців у полоні застосовувалися тортури.Нагадаємо, що 21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України

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