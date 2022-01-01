Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян

Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азову.

В ефірі всеукраїнського телемарафону Єрмак доповів президенту Володимиру Зеленському, що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:

Денис Прокопенко;
Сергій Волинський;
Святослав Паламар;
Олег Хоменко;
Денис Шлега;
Євген Бова;
Катерина Поліщук;
Мар’яна Мамонова;
десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.

Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, командири з Азовсталі зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями. Главі держави доповіли, що Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі Кирило Тимошенко, в Росію повернулися 50 їхніх громадян та одна особа з українським паспортом.

Натомість Україна повернула 205 своїх громадян і 10 іноземців.

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Теги: обмін, Медведчук
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