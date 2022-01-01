Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян

Глава Офісу президентазаявив, що Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азову.В ефірі всеукраїнського телемарафону Єрмак доповів президенту Володимиру Зеленському, що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом, командири з Азовсталі зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями. Главі держави доповіли, що Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.Як повідомив у своєму телеграм-каналі, в Росію повернулися 50 їхніх громадян та одна особа з українським паспортом.Натомість Україна повернула 205 своїх громадян і 10 іноземців.