Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян
Сьогодні, 01:02
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азову.
В ефірі всеукраїнського телемарафону Єрмак доповів президенту Володимиру Зеленському, що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:
Денис Прокопенко;
Сергій Волинський;
Святослав Паламар;
Олег Хоменко;
Денис Шлега;
Євген Бова;
Катерина Поліщук;
Мар’яна Мамонова;
десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.
Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, командири з Азовсталі зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями. Главі держави доповіли, що Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі Кирило Тимошенко, в Росію повернулися 50 їхніх громадян та одна особа з українським паспортом.
Натомість Україна повернула 205 своїх громадян і 10 іноземців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В ефірі всеукраїнського телемарафону Єрмак доповів президенту Володимиру Зеленському, що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:
Денис Прокопенко;
Сергій Волинський;
Святослав Паламар;
Олег Хоменко;
Денис Шлега;
Євген Бова;
Катерина Поліщук;
Мар’яна Мамонова;
десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.
Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, командири з Азовсталі зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями. Главі держави доповіли, що Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі Кирило Тимошенко, в Росію повернулися 50 їхніх громадян та одна особа з українським паспортом.
Натомість Україна повернула 205 своїх громадян і 10 іноземців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян
Сьогодні, 01:02
Повернення героїв: командирів «Азову» «Редіса», «Калину» та «Волину» звільнили з російського полону
Сьогодні, 00:23
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про шкарпетки з Іваничів, завод боєприпасів і звільнену «Пташку»: добрі новини від ВолиньPost за 21 вересня
21 вересень, 23:50
«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону
21 вересень, 23:27
Медіа