Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй

Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
Україна з рахунком 0:3 програла Шотландії у відкладеному матчі 2-го туру Ліги Націй.

Про це повідомляє Суспільне.

Зустріч відбувалася на стадіоні "Гемпден Парк", головній арені шотландської збірної в Глазго.

Зазначають, що всі голи (один від Джона Макґінна та два – від Ліндона Дайкса) були в другому таймі.

Таким чином Україна втратила лідерство в групі Ліги Націй, пропустивши вперед Шотландію.

24 вересня Україна зіграє з Вірменією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ліга націй, спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
Сьогодні, 02:05
Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян
Сьогодні, 01:02
Повернення героїв: командирів «Азову» «Редіса», «Калину» та «Волину» звільнили з російського полону
Сьогодні, 00:23
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про шкарпетки з Іваничів, завод боєприпасів і звільнену «Пташку»: добрі новини від ВолиньPost за 21 вересня
21 вересень, 23:50
Схожі новини
Повідомили, коли вирішиться доля матчу Швейцарія-Україна Повідомили, коли вирішиться доля матчу Швейцарія-Україна
25 листопад, 2020, 06:31
Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй
12 листопад, 2020, 04:21
Україна сенсаційно перемогла Іспанію Україна сенсаційно перемогла Іспанію
13 жовтень, 2020, 23:49
Вихованець «Волині» продовжить кар'єру в Шотландії Вихованець «Волині» продовжить кар'єру в Шотландії
17 вересень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
Сьогодні, 02:05
 0
Україна повернула з полону окупантів 215 захисників в обмін на Медведчука та 50 росіян
Сьогодні, 01:02
 0
Повернення героїв: командирів «Азову» «Редіса», «Калину» та «Волину» звільнили з російського полону
Сьогодні, 00:23
 0
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про шкарпетки з Іваничів, завод боєприпасів і звільнену «Пташку»: добрі новини від ВолиньPost за 21 вересня
21 вересень, 23:50
 0
Медіа
відео
1/8