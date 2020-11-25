Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
Сьогодні, 02:05
Україна з рахунком 0:3 програла Шотландії у відкладеному матчі 2-го туру Ліги Націй.
Про це повідомляє Суспільне.
Зустріч відбувалася на стадіоні "Гемпден Парк", головній арені шотландської збірної в Глазго.
Зазначають, що всі голи (один від Джона Макґінна та два – від Ліндона Дайкса) були в другому таймі.
Таким чином Україна втратила лідерство в групі Ліги Націй, пропустивши вперед Шотландію.
24 вересня Україна зіграє з Вірменією.
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Про це повідомляє Суспільне.
Зустріч відбувалася на стадіоні "Гемпден Парк", головній арені шотландської збірної в Глазго.
Зазначають, що всі голи (один від Джона Макґінна та два – від Ліндона Дайкса) були в другому таймі.
Таким чином Україна втратила лідерство в групі Ліги Націй, пропустивши вперед Шотландію.
24 вересня Україна зіграє з Вірменією.
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