Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй





Про це повідомляє



Зустріч відбувалася на стадіоні "Гемпден Парк", головній арені шотландської збірної в Глазго.



Зазначають, що всі голи (один від Джона Макґінна та два – від Ліндона Дайкса) були в другому таймі.



Таким чином Україна втратила лідерство в групі Ліги Націй, пропустивши вперед Шотландію.



24 вересня Україна зіграє з Вірменією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна з рахунком 0:3 програла Шотландії у відкладеному матчі 2-го туру Ліги Націй.Про це повідомляє Суспільне Зустріч відбувалася на стадіоні "Гемпден Парк", головній арені шотландської збірної в Глазго.Зазначають, що всі голи (один від Джона Макґінна та два – від Ліндона Дайкса) були в другому таймі.Таким чином Україна втратила лідерство в групі Ліги Націй, пропустивши вперед Шотландію.24 вересня Україна зіграє з Вірменією.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію