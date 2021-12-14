Як «збити» температуру без медикаментів

Війна забрала у багатьох українців можливість вільного доступу до медичної допомоги, зокрема, базової. Наприклад, що робити якщо піднялася температура, а немає можливості проконсультуватися з власним сімейним лікарем та швидко купити медикаменти?Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.Температуру потрібно збивати:- дітям, якщо вона сягає позначки 38°С (якщо немає інших рекомендацій лікарів);- дорослим, якщо позначка термометра перевищує 38,5°С.Для того щоб збити температуру без медикаментів, потрібно скинути теплий одяг/ковдру. Це допоможе зайвому теплу вийти з тіла. Не змушуйте тіло пропітніти. Це міф, що таке потрібно для зменшення температури. Також перевірте – чи теплі у вас руки і ноги. Якщо ні — спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом).У приміщенні має бути прохолодне і вологе повітря. За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно.Пийте багато чистої води без цукрів. Тобто, не треба пити гарячий малиновий чай, адже він містить багато цукру.Робіть обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтеся щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.Накладіть компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію.Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури. Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.Викликайте швидку (за можливості), якщо відчули сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість.При першій нагоді проконсультуйтеся з лікарем щодо підвищеної температури.Як тільки у вас з’явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол та покладіть у свою аптечку.