Як «збити» температуру без медикаментів
Сьогодні, 04:14
Війна забрала у багатьох українців можливість вільного доступу до медичної допомоги, зокрема, базової. Наприклад, що робити якщо піднялася температура, а немає можливості проконсультуватися з власним сімейним лікарем та швидко купити медикаменти?
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Температуру потрібно збивати:
- дітям, якщо вона сягає позначки 38°С (якщо немає інших рекомендацій лікарів);
- дорослим, якщо позначка термометра перевищує 38,5°С.
Для того щоб збити температуру без медикаментів, потрібно скинути теплий одяг/ковдру. Це допоможе зайвому теплу вийти з тіла. Не змушуйте тіло пропітніти. Це міф, що таке потрібно для зменшення температури. Також перевірте – чи теплі у вас руки і ноги. Якщо ні — спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом).
У приміщенні має бути прохолодне і вологе повітря. За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно.
Пийте багато чистої води без цукрів. Тобто, не треба пити гарячий малиновий чай, адже він містить багато цукру.
Робіть обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтеся щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.
Накладіть компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію.
Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури. Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.
Викликайте швидку (за можливості), якщо відчули сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість.
При першій нагоді проконсультуйтеся з лікарем щодо підвищеної температури.
Як тільки у вас з’явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол та покладіть у свою аптечку.
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Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Температуру потрібно збивати:
- дітям, якщо вона сягає позначки 38°С (якщо немає інших рекомендацій лікарів);
- дорослим, якщо позначка термометра перевищує 38,5°С.
Для того щоб збити температуру без медикаментів, потрібно скинути теплий одяг/ковдру. Це допоможе зайвому теплу вийти з тіла. Не змушуйте тіло пропітніти. Це міф, що таке потрібно для зменшення температури. Також перевірте – чи теплі у вас руки і ноги. Якщо ні — спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом).
У приміщенні має бути прохолодне і вологе повітря. За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно.
Пийте багато чистої води без цукрів. Тобто, не треба пити гарячий малиновий чай, адже він містить багато цукру.
Робіть обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтеся щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.
Накладіть компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію.
Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури. Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.
Викликайте швидку (за можливості), якщо відчули сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість.
При першій нагоді проконсультуйтеся з лікарем щодо підвищеної температури.
Як тільки у вас з’явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол та покладіть у свою аптечку.
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