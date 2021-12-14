Як «збити» температуру без медикаментів

Як «збити» температуру без медикаментів
Війна забрала у багатьох українців можливість вільного доступу до медичної допомоги, зокрема, базової. Наприклад, що робити якщо піднялася температура, а немає можливості проконсультуватися з власним сімейним лікарем та швидко купити медикаменти?

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Температуру потрібно збивати:

- дітям, якщо вона сягає позначки 38°С (якщо немає інших рекомендацій лікарів);

- дорослим, якщо позначка термометра перевищує 38,5°С.

Для того щоб збити температуру без медикаментів, потрібно скинути теплий одяг/ковдру. Це допоможе зайвому теплу вийти з тіла. Не змушуйте тіло пропітніти. Це міф, що таке потрібно для зменшення температури. Також перевірте – чи теплі у вас руки і ноги. Якщо ні — спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом).

У приміщенні має бути прохолодне і вологе повітря. За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно.

Пийте багато чистої води без цукрів. Тобто, не треба пити гарячий малиновий чай, адже він містить багато цукру.

Робіть обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтеся щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.

Накладіть компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію.

Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури. Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.

Викликайте швидку (за можливості), якщо відчули сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість.

При першій нагоді проконсультуйтеся з лікарем щодо підвищеної температури.

Як тільки у вас з’явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол та покладіть у свою аптечку.

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Теги: температура
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