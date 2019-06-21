ЄС розпочинає розробку нового пакету санкції проти Росії

ЄС розпочинає розробку нового пакету санкції проти Росії
Європейська комісія розпочне консультації з представниками країн ЄС щодо нового пакету санкцій протягом кількох найближчих днів.

Про це виданню Politico повідомили чотири дипломати ЄС, передає "Громадське".

Зазначає, що ЄК наразі готує нові обмеження та обговорить пропозиції з послами ЄС вже 23 вересня.

Дипломати очікують на обговорення плану з обмеження цін на російську нафту, який зараз обговорюється в G7. США чинять тиск на ЄС, щоб досягти прогресу в обмеженні цін на нафту до того, як у грудні набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти.

Іншими потенційними заходами, які можна розглянути, можуть бути додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.

Нагадаємо, що ЄС, США та Канада у відповідь на повномасштабну збройну агресію рф проти України ввели санкції проти секторів економіки рф, російських компаній і окремих осіб, наближених до кремля.

Останній сьомий пакет санкцій ЄС проти росії зокрема передбачає заборону на імпорт російського золота, збільшення контролю за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій, а також посилення узгодження санкцій ЄС із санкціями країн G7.


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Теги: ЄС, санкції, Росія
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