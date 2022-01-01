Жінкам, які через війну переїхали на Волинь, допоможуть відкрити або відновити власну справу





Відповіді на ці та інші питання отримають учасниці проекту «Економічні можливості для жінок, які постраждали внаслідок війни», який стартував в Україні наприкінці літа 2022 р.



Проєкт «Економічні можливості для жінок, які постраждали внаслідок війни» впроваджує Український жіночий фонд (УЖФ) у Вінницькій, Волинській та Тернопільській областях за технічної підтримки структури ООН Жінки (UN Women) за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) та в партнерстві з досвідченими і авторитетними місцевими жіночими громадськими організаціями – «ВІСЬ» в м. Вінниця, «Розвиток Волині» в м. Луцьк та «Відродження нації» в м. Тернопіль.



Проект сприятиме прискоренню та покращенню соціально-економічного відновлення шляхом підтримки бізнесу жінок, які постраждали внаслідок війни в Україні – як внутрішньо переміщених жінок, так і жінок із приймаючих громад, а також допоможе вирішити проблеми обмеженого доступу до фінансів та знань, з якими найчастіше стикаються жінки-підприємиці. Проєкт також передбачає створення сприятливого середовища для цих категорій жінок, аби в разі переїзду в інші регіони вони змогли перевезти та успішно відновити малий бізнес, або відкрити та розширити його. Як результат, жінки - ВПО зможуть продовжити або розпочати свій бізнес у нових регіонах, а також створити робочі місця для інших переміщених жінок.



Регіональним партнером УЖФ у виконанні цього проєкту у Волинській області є громадська організація «Розвиток Волині», яка вже не перший рік діє в т.ч. і як Центр підтримки жіночого бізнесу, а в рамках проєкту організовуватиме бізнес-тренінги, інформаційні та мотиваційні заходи, координуватиме реалізацію грантових програм для зацікавлених випускниць бізнес-курсу та місцевих жінок-підприємиць, впроваджуватиме менторську підтримку учасниць навчання. Зацікавлені жінки-підприємиці зможуть приєднатись до бізнес-мережі та скористатись можливостями для обміну досвідом «вживу» та через соціальні мережі.



«Наш проект розрахований, насамперед, на самозайнятих жінок та жінок-підприємиць, які внаслідок війни змушені були переїхати в більш безпечні регіони, і шукають можливості для відновлення свого бізнесу або започаткування нового. Після проходження 4-денного навчального бізнес-курсу та участі в інших заходах проекту вони зможуть здобути не тільки сучасні й прикладні знання та бізнес-навички, необхідні для успішного ведення власного мікробізнесу, а й отримають доступ до його фінансування через участь у грантовому конкурсі. Це допоможе забезпечити жінок та їхні сім’ї стабільним доходом на новому місці», – відзначає директорка організації «Розвиток Волині» Ірина Колковська.



Вже на початку жовтня 2022 р. розпочнеться навчання майбутніх успішних підприємиць. На учасниць чекає серія навчань, що складається з 4 тематичних бізнес-тренінгів. Серед тем – алгоритм успішного ведення власної справи, бізнес-комунікації, позиціонування продукції, опанування технік продажів та багато інших цікавих і актуальних тем. По закінченню навчального курсу кожна учасниця підготує бізнес-план і зможе подати його на грантовий конкурс для отримання фінансування на відкриття, розширення або переміщення власного бізнесу. Досвідчені бізнес-тренери надаватимуть випускницям консультації та менторську підтримку. Окрім того, передбачаються гранти і на підтримку працюючих місцевих бізнесів, які очолюють жінки і які зацікавлені у подальшому розвитку та створенні робочих місць для внутрішньо переміщених жінок.



До участі в навчальній програмі запрошуються внутрішньо переміщені жінки віком від 18 років, які внаслідок війни змушені були переїхати до Луцька та Волинської області, мають/ли власний бізнес або хочуть його створити/відновити на новому місці, стати успішними підприємицями, отримати доступ до фінансування власного мікробізнесу, проте потребують сучасних знань та практичних навичок.



Участь в тренінгах безкоштовна. Організатори навчання забезпечуватимуть харчування та відшкодування витрат за проїзд до місця навчання. Відбір зареєстрованих учасниць відбуватиметься на конкурсних засадах, кількість учасниць обмежена.



Отримати більш детальну інформацію та зареєструватися до участі в навчальному курсі можна до 25 вересня 2022 року включно за посиланням -



Реєстрація вже розпочалась. У разі запитань, будь ласка, звертайтеся за тел. 050 67 305 26.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як розпочати власну справу або відновити бізнес при переїзді в інший регіон, як обрати ідею для успішного бізнесу в умовах війни, як розробити бізнес-план та успішно продавати товари і послуги туди, де є гроші, як правильно спілкуватись з клієнтами, яка має бути логістика в умовах кризи?Відповіді на ці та інші питання отримають учасниці проекту «Економічні можливості для жінок, які постраждали внаслідок війни», який стартував в Україні наприкінці літа 2022 р.Проєкт «Економічні можливості для жінок, які постраждали внаслідок війни» впроваджує Український жіночий фонд (УЖФ) у Вінницькій, Волинській та Тернопільській областях за технічної підтримки структури ООН Жінки (UN Women) за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) та в партнерстві з досвідченими і авторитетними місцевими жіночими громадськими організаціями – «ВІСЬ» в м. Вінниця, «Розвиток Волині» в м. Луцьк та «Відродження нації» в м. Тернопіль.Проект сприятиме прискоренню та покращенню соціально-економічного відновлення шляхом підтримки бізнесу жінок, які постраждали внаслідок війни в Україні – як внутрішньо переміщених жінок, так і жінок із приймаючих громад, а також допоможе вирішити проблеми обмеженого доступу до фінансів та знань, з якими найчастіше стикаються жінки-підприємиці. Проєкт також передбачає створення сприятливого середовища для цих категорій жінок, аби в разі переїзду в інші регіони вони змогли перевезти та успішно відновити малий бізнес, або відкрити та розширити його. Як результат, жінки - ВПО зможуть продовжити або розпочати свій бізнес у нових регіонах, а також створити робочі місця для інших переміщених жінок.Регіональним партнером УЖФ у виконанні цього проєкту у Волинській області є громадська організація «Розвиток Волині», яка вже не перший рік діє в т.ч. і як Центр підтримки жіночого бізнесу, а в рамках проєкту організовуватиме бізнес-тренінги, інформаційні та мотиваційні заходи, координуватиме реалізацію грантових програм для зацікавлених випускниць бізнес-курсу та місцевих жінок-підприємиць, впроваджуватиме менторську підтримку учасниць навчання. Зацікавлені жінки-підприємиці зможуть приєднатись до бізнес-мережі та скористатись можливостями для обміну досвідом «вживу» та через соціальні мережі.«Наш проект розрахований, насамперед, на самозайнятих жінок та жінок-підприємиць, які внаслідок війни змушені були переїхати в більш безпечні регіони, і шукають можливості для відновлення свого бізнесу або започаткування нового. Після проходження 4-денного навчального бізнес-курсу та участі в інших заходах проекту вони зможуть здобути не тільки сучасні й прикладні знання та бізнес-навички, необхідні для успішного ведення власного мікробізнесу, а й отримають доступ до його фінансування через участь у грантовому конкурсі. Це допоможе забезпечити жінок та їхні сім’ї стабільним доходом на новому місці», – відзначає директорка організації «Розвиток Волині»Вже на початку жовтня 2022 р. розпочнеться навчання майбутніх успішних підприємиць. На учасниць чекає серія навчань, що складається з 4 тематичних бізнес-тренінгів. Серед тем – алгоритм успішного ведення власної справи, бізнес-комунікації, позиціонування продукції, опанування технік продажів та багато інших цікавих і актуальних тем. По закінченню навчального курсу кожна учасниця підготує бізнес-план і зможе подати його на грантовий конкурс для отримання фінансування на відкриття, розширення або переміщення власного бізнесу. Досвідчені бізнес-тренери надаватимуть випускницям консультації та менторську підтримку. Окрім того, передбачаються гранти і на підтримку працюючих місцевих бізнесів, які очолюють жінки і які зацікавлені у подальшому розвитку та створенні робочих місць для внутрішньо переміщених жінок.До участі в навчальній програмі запрошуються внутрішньо переміщені жінки віком від 18 років, які внаслідок війни змушені були переїхати до Луцька та Волинської області, мають/ли власний бізнес або хочуть його створити/відновити на новому місці, стати успішними підприємицями, отримати доступ до фінансування власного мікробізнесу, проте потребують сучасних знань та практичних навичок.Участь в тренінгах безкоштовна. Організатори навчання забезпечуватимуть харчування та відшкодування витрат за проїзд до місця навчання. Відбір зареєстрованих учасниць відбуватиметься на конкурсних засадах, кількість учасниць обмежена.Отримати більш детальну інформацію та зареєструватися до участі в навчальному курсі можна до 25 вересня 2022 року включно за посиланням - https://forms.gle/7Rhm2G2D4m38RzRB6 Реєстрація вже розпочалась. У разі запитань, будь ласка, звертайтеся за тел. 050 67 305 26.

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