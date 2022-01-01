Курс валют у Луцьку 22 вересня
Сьогодні, 09:14
22 вересня долар продають за курсом 42.80.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.33, а продають за – 41.91.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.69, а продають – за 8,90.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.33, а продають за – 41.91.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.69, а продають – за 8,90.
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