Курс валют у Луцьку 22 вересня

Курс валют у Луцьку 22 вересня
22 вересня долар продають за курсом 42.80.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41.33, а продають за – 41.91.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.69, а продають – за 8,90.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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