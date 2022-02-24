Росіяни вдарили 9 ракетами по Запоріжжю: потрапили у готель, під завалами – люди
Сьогодні, 09:32
Дев'ять російських ракет накрили Запоріжжя і передмістя.
Про це повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
"Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу", - йдеться в повідомленні.
Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки.
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Про це повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
"Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу", - йдеться в повідомленні.
Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки.
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