Росіяни вдарили 9 ракетами по Запоріжжю: потрапили у готель, під завалами – люди





Про це Кирило Тимошенко.



"Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу", - йдеться в повідомленні.



Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев'ять російських ракет накрили Запоріжжя і передмістя.Про це повідомив заступник голови ОПУ"Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу", - йдеться в повідомленні.Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки.

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