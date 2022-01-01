ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 10:09
За минулу добу захисники знищили 400 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2236 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,
артилерійських систем – 1341 (+1) од,
РСЗВ – 318 (+0) од,
засобів ППО ‒ 169 (+1) од,
літаків – 253 (+0) од,
гелікоптерів – 218 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
Крилатих ракет ‒ 240 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
спеціальної техніки ‒ 125 (+0).
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2236 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,
артилерійських систем – 1341 (+1) од,
РСЗВ – 318 (+0) од,
засобів ППО ‒ 169 (+1) од,
літаків – 253 (+0) од,
гелікоптерів – 218 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
Крилатих ракет ‒ 240 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
спеціальної техніки ‒ 125 (+0).
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