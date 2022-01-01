ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів та гелікоптер





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2236 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,

артилерійських систем – 1341 (+1) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засобів ППО ‒ 169 (+1) од,

літаків – 253 (+0) од,

гелікоптерів – 218 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),

Крилатих ракет ‒ 240 (+1),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 125 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили 400 російських окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у FacebookЗагальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 2236 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,артилерійських систем – 1341 (+1) од,РСЗВ – 318 (+0) од,засобів ППО ‒ 169 (+1) од,літаків – 253 (+0) од,гелікоптерів – 218 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),Крилатих ракет ‒ 240 (+1),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію