На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку та 4 рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.21 вересня вранці трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку 58-річного мешканця села Майдан Ковельського району. О 10:25 за викликом до місця події прибули рятувальники 21 Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони села Радошин.З’ясувалося, що горить ізоляція електромережі в будинку. Вогнеборці за дві хвилини локалізували горіння, а ще за три – ліквідували.Внаслідок пожежі знищений радіоприймач, пошкоджена стіна й покрівля на незначній площі, але завдяки своєчасним діям рятувальників оселя вціліла від знищення вогнем.За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.Минулої доби рятувальники здійснили 4 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.Зокрема у Володимирському районі вони відбуксирували з розмитих дощем ділянок автодоріг легковий автомобіль та рейсовий автобус. У Луцьку на вулиці Привокзальній бійці 25 ДПРЧ відчинили двері до квартири, де перебувала літня жінка без ознак життя. А в селі Сокіл на Ковельщині рятувальники 10 ДПРЧ м. Любомля знешкодили гніздо шершнів на горищі літньої кухні.