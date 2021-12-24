На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:20
На Волині минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку та 4 рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
21 вересня вранці трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку 58-річного мешканця села Майдан Ковельського району. О 10:25 за викликом до місця події прибули рятувальники 21 Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони села Радошин.
З’ясувалося, що горить ізоляція електромережі в будинку. Вогнеборці за дві хвилини локалізували горіння, а ще за три – ліквідували.
Внаслідок пожежі знищений радіоприймач, пошкоджена стіна й покрівля на незначній площі, але завдяки своєчасним діям рятувальників оселя вціліла від знищення вогнем.
За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.
Минулої доби рятувальники здійснили 4 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Зокрема у Володимирському районі вони відбуксирували з розмитих дощем ділянок автодоріг легковий автомобіль та рейсовий автобус. У Луцьку на вулиці Привокзальній бійці 25 ДПРЧ відчинили двері до квартири, де перебувала літня жінка без ознак життя. А в селі Сокіл на Ковельщині рятувальники 10 ДПРЧ м. Любомля знешкодили гніздо шершнів на горищі літньої кухні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
21 вересня вранці трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку 58-річного мешканця села Майдан Ковельського району. О 10:25 за викликом до місця події прибули рятувальники 21 Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони села Радошин.
З’ясувалося, що горить ізоляція електромережі в будинку. Вогнеборці за дві хвилини локалізували горіння, а ще за три – ліквідували.
Внаслідок пожежі знищений радіоприймач, пошкоджена стіна й покрівля на незначній площі, але завдяки своєчасним діям рятувальників оселя вціліла від знищення вогнем.
За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.
Минулої доби рятувальники здійснили 4 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Зокрема у Володимирському районі вони відбуксирували з розмитих дощем ділянок автодоріг легковий автомобіль та рейсовий автобус. У Луцьку на вулиці Привокзальній бійці 25 ДПРЧ відчинили двері до квартири, де перебувала літня жінка без ознак життя. А в селі Сокіл на Ковельщині рятувальники 10 ДПРЧ м. Любомля знешкодили гніздо шершнів на горищі літньої кухні.
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