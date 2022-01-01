90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр

90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку для дітей з особливими освітніми потребами працює з учнями очно. Таку форму навчання обрали 90 % батьків.

Про це розповіла Суспільному директорки закладу Лесі Волинець.

Зараз у закладі навчається 261 учень. Відвідують уроки 174, частина дітей навчається за формою педагогічного патронажу, 30 – перебувають закордоном.

Мама 10-річної Аріадни, Ірина Колодій – одна із тих, хто обрав очну форму навчання. Суспільному жінка розповіла: перед 1 вересня перевірила стан укриття і вважає його належним. Жінка додає: для неї важливо, аби донька спілкувалася з однокласниками та вчителькою.

"Хочу, щоби ходила дитина, тому що я є мама, вона може не слухатись мене, а є вчитель, в нас дуже гарна вчителька. Під час війни не можна бути задоволеним, але в нас надійне укриття", – говорить жінка.
90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр

Укриття в навчально-реабілітаційному центрі відремонтували ще влітку. Зробили капремонт, побілили та пофарбували стіни. На вимогу рятувальників в укритті обладнали додатковий вихід, також оновили освітлення, встановили санвузол, - розповіла заступниця директора Оксана Вавренчук.

Зі слів директорки, завдяки достатній кількості педагогічних працівників, колективу вдалось під час навчань відпрацювати евакуацію дітей до укриття за п'ять хвилин. Щоб діти не нервували через звук сирени – їх відволікають іграми.
90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр

Довідково: Луцький навчально-реабілітаційний центр — це школа для дітей з вадами психофізичного розвитку, що ставить собі за мету комплексну реабілітацію, соціальну адаптацію та інтеграцію дітей з вадами у суспільство.

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Теги: Луцьк, навчально-реабілітаційний центр
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