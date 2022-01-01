90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр





Про це розповіла Лесі Волинець.



Зараз у закладі навчається 261 учень. Відвідують уроки 174, частина дітей навчається за формою педагогічного патронажу, 30 – перебувають закордоном.



Мама 10-річної Аріадни, Ірина Колодій – одна із тих, хто обрав очну форму навчання. Суспільному жінка розповіла: перед 1 вересня перевірила стан укриття і вважає його належним. Жінка додає: для неї важливо, аби донька спілкувалася з однокласниками та вчителькою.



"Хочу, щоби ходила дитина, тому що я є мама, вона може не слухатись мене, а є вчитель, в нас дуже гарна вчителька. Під час війни не можна бути задоволеним, але в нас надійне укриття", – говорить жінка.



Укриття в навчально-реабілітаційному центрі відремонтували ще влітку. Зробили капремонт, побілили та пофарбували стіни. На вимогу рятувальників в укритті обладнали додатковий вихід, також оновили освітлення, встановили санвузол, - розповіла заступниця директора Оксана Вавренчук.



Зі слів директорки, завдяки достатній кількості педагогічних працівників, колективу вдалось під час навчань відпрацювати евакуацію дітей до укриття за п'ять хвилин. Щоб діти не нервували через звук сирени – їх відволікають іграми.



Довідково: Луцький навчально-реабілітаційний центр — це школа для дітей з вадами психофізичного розвитку, що ставить собі за мету комплексну реабілітацію, соціальну адаптацію та інтеграцію дітей з вадами у суспільство.



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