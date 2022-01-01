Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, – розвідка Великої Британії





Як інформує



"Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться в повідомленні.



За даними розвідки,





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