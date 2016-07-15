У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі
Сьогодні, 11:03
Учора, 21 вересня, за місцем проживання 31-річного лучанина оперативники виявили корпус гранати Ф-1 з запалом та 120 набоїв калібру 5,45 мм.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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