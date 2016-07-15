У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі

У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі
Учора, 21 вересня, за місцем проживання 31-річного лучанина оперативники виявили корпус гранати Ф-1 з запалом та 120 набоїв калібру 5,45 мм.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі
У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лучанин, поліція, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській теробороні служить «Джонсон»
Сьогодні, 11:25
На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду
Сьогодні, 11:18
У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі
Сьогодні, 11:03
На Волині 15-річна мотоциклістка з 10-річним пасажиром врізалися в ВАЗ
Сьогодні, 10:56
Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
У лучанина в автомобілі поліцейські виявили боєприпаси У лучанина в автомобілі поліцейські виявили боєприпаси
15 липень, 2016, 22:43
Розшукують 44-річного лучанина, який переховується від поліції Розшукують 44-річного лучанина, який переховується від поліції
16 вересень, 17:15
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
14 вересень, 11:00
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів
08 вересень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський
Сьогодні, 12:07
 0
У Карпатах намело до 80 см снігу
Сьогодні, 11:56
 0
З 17 жовтня на Волині діятимуть нові перепустки для пересування під час комендантської години
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцькому районі п'яний водій, якого зупинили на блокпосту, хотів відкупитися від патрульних за 1000 гривень
Сьогодні, 11:30
 0
У волинській теробороні служить «Джонсон»
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8