У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили.



За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 21 вересня, за місцем проживання 31-річного лучанина оперативники виявили корпус гранати Ф-1 з запалом та 120 набоїв калібру 5,45 мм.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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