На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду

Поліція розшукує волинянку за ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходженняи, 16 серпня 1975 року народження, жительки села Овадне.Жінка розшукується судом за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 389 (ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських чи виправних робіт) Кримінального Кодексу України.Розшукувана може перебувати у Луцькому районі, зокрема, у селах: Прилуцьке, Озерце, Жабка тощо."Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану жінку, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0634661066, 0502077200 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.