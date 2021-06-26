На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду

На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду
Поліція розшукує волинянку за ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Співробітники Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Ковальчук Світлани Анатоліївни, 16 серпня 1975 року народження, жительки села Овадне.

Жінка розшукується судом за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 389 (ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських чи виправних робіт) Кримінального Кодексу України.

Розшукувана може перебувати у Луцькому районі, зокрема, у селах: Прилуцьке, Озерце, Жабка тощо.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану жінку, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0634661066, 0502077200 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.

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Теги: Поліція, волинянка, розшук
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