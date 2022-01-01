У волинській теробороні служить «Джонсон»
Сьогодні, 11:25
У 100-ій окремій бригаді територіальної оборони Волині служить елегантний вусань,який має, на перший погляд, досить чудернацький позивний – «Джонсон».
Про це розповідають у пресслужбі бригади.
«То все через моє прізвище – Бо́рис я, Юрій Бо́рис. Тож хлопці з підрозділу ще при знайомстві «перехрестили» – почали називати «Борисом Джонсоном», на честь легендарного британського прем’єра. А я не дуже й пручався – бо той Джонсон таки справді достойний чолов’яга», – розповідає пан Юрій.
З перемогою на чоловіка чекають дружина і четверо дітей:
«Старший син і три доці. Тож маю кого захищати – свій дім, свою родину, свою Україну», – впевнено каже волинянин «Джонсон».
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Про це розповідають у пресслужбі бригади.
«То все через моє прізвище – Бо́рис я, Юрій Бо́рис. Тож хлопці з підрозділу ще при знайомстві «перехрестили» – почали називати «Борисом Джонсоном», на честь легендарного британського прем’єра. А я не дуже й пручався – бо той Джонсон таки справді достойний чолов’яга», – розповідає пан Юрій.
З перемогою на чоловіка чекають дружина і четверо дітей:
«Старший син і три доці. Тож маю кого захищати – свій дім, свою родину, свою Україну», – впевнено каже волинянин «Джонсон».
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