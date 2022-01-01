У Луцькому районі п'яний водій, якого зупинили на блокпосту, хотів відкупитися від патрульних за 1000 гривень
Сьогодні, 11:30
Учора, 21 вересня, на блокпосту у Луцькому районі правоохоронці для перевірки документів зупинили автомобіль Renault Logan. За кермом автомобіля перебував 22-річний житель цього ж району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час спілкування з водієм, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. З метою уникнення адмінвідповідальності волинян надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 1 тисячу гривень.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Купюру номіналом 1 тис. грн. вилучили. Подію належним чином зафіксували.
За надання неправомірної вигоди службовій особі правопорушнику загрожує, зокрема, від двох до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.
На правопорушника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за фактом надання неправомірної вигоди поліцейським слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час спілкування з водієм, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. З метою уникнення адмінвідповідальності волинян надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 1 тисячу гривень.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Купюру номіналом 1 тис. грн. вилучили. Подію належним чином зафіксували.
За надання неправомірної вигоди службовій особі правопорушнику загрожує, зокрема, від двох до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.
На правопорушника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за фактом надання неправомірної вигоди поліцейським слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
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