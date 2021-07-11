У Карпатах намело до 80 см снігу





Про це повідомляє у Фейсбуці начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області



«У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах». – зазначив Фіцак.



Найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Карпатах намело до 80 см снігу. Зафіксували снігові зсуви на схилах.Про це повідомляє у Фейсбуці начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак. «У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах». – зазначив Фіцак.Найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я.

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