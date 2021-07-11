У Карпатах намело до 80 см снігу
Сьогодні, 11:56
У Карпатах намело до 80 см снігу. Зафіксували снігові зсуви на схилах.
Про це повідомляє у Фейсбуці начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.
«У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах». – зазначив Фіцак.
Найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я.
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Про це повідомляє у Фейсбуці начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.
«У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах». – зазначив Фіцак.
Найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я.
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