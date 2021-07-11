У Карпатах намело до 80 см снігу

У Карпатах намело до 80 см снігу
У Карпатах намело до 80 см снігу. Зафіксували снігові зсуви на схилах.

Про це повідомляє у Фейсбуці начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.

«У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах». – зазначив Фіцак.

Найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я.

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Теги: Карпати, сніг
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