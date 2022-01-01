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На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський

На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський
20 вересня внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Оскіл Ізюмського району Харківської області загинув Владислав Лонський із Ківерців.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Отримали офіційне сповіщення від Ківерцівського військкомату про те, що загинув військовослужбовець ЗСУ Лонський Владислав Олегович. Герой народився 13 травня 1998 року. Проживав у місті Ківерці. Приносимо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховання Героя відбудеться 24 вересня, у суботу, о 10.00 годині. Більш детальну інформацію повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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