На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський
Сьогодні, 12:07
20 вересня внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Оскіл Ізюмського району Харківської області загинув Владислав Лонський із Ківерців.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Отримали офіційне сповіщення від Ківерцівського військкомату про те, що загинув військовослужбовець ЗСУ Лонський Владислав Олегович. Герой народився 13 травня 1998 року. Проживав у місті Ківерці. Приносимо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання Героя відбудеться 24 вересня, у суботу, о 10.00 годині. Більш детальну інформацію повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Отримали офіційне сповіщення від Ківерцівського військкомату про те, що загинув військовослужбовець ЗСУ Лонський Владислав Олегович. Герой народився 13 травня 1998 року. Проживав у місті Ківерці. Приносимо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання Героя відбудеться 24 вересня, у суботу, о 10.00 годині. Більш детальну інформацію повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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