З 17 жовтня на Волині діятимуть нові перепустки для пересування під час комендантської години





Про це



Порядок заміни/видавання перепусток не змінився. Потрібно звернутись у Волинську обласну військову адміністрацію (каб.610).



Перепустки старого зразка продовжують діяти до 17 жовтня, тобто до моменту здання їх для заміни або вилучення в межах визначеного терміну.



«Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.



Перепустку видають для виконання службових (посадових) обов‘язків, пов’язаних з переміщенням особи в умовах комендантської години. Остаточне рішення про необхідність видавання/заміни перепустки ухвалюють військове командування та ОВА. Подбайте про заміну свого пропускного документа заздалегідь», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для переміщення територією Волині в умовах комендантської години до 17 жовтня 2022 року необхідно отримати перепустку нового зразка.Про це повідомили у Волинській ОВА.Порядок заміни/видавання перепусток не змінився. Потрібно звернутись у Волинську обласну військову адміністрацію (каб.610).Перепустки старого зразка продовжують діяти до 17 жовтня, тобто до моменту здання їх для заміни або вилучення в межах визначеного терміну.«Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.Перепустку видають для виконання службових (посадових) обов‘язків, пов’язаних з переміщенням особи в умовах комендантської години. Остаточне рішення про необхідність видавання/заміни перепустки ухвалюють військове командування та ОВА. Подбайте про заміну свого пропускного документа заздалегідь», – йдеться в повідомленні.

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