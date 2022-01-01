З 17 жовтня на Волині діятимуть нові перепустки для пересування під час комендантської години

З 17 жовтня на Волині діятимуть нові перепустки для пересування під час комендантської години
Для переміщення територією Волині в умовах комендантської години до 17 жовтня 2022 року необхідно отримати перепустку нового зразка.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Порядок заміни/видавання перепусток не змінився. Потрібно звернутись у Волинську обласну військову адміністрацію (каб.610).

Перепустки старого зразка продовжують діяти до 17 жовтня, тобто до моменту здання їх для заміни або вилучення в межах визначеного терміну.

«Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Перепустку видають для виконання службових (посадових) обов‘язків, пов’язаних з переміщенням особи в умовах комендантської години. Остаточне рішення про необхідність видавання/заміни перепустки ухвалюють військове командування та ОВА. Подбайте про заміну свого пропускного документа заздалегідь», – йдеться в повідомленні.

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Теги: перепустки, Волинь, комендантська година
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