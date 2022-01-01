У мешканця Рівненщини зі щоки витягнули 8-сантиметрового гельмінта

У мешканця Рівненщини зі щоки витягнули 8-сантиметрового гельмінта
Пацієнтові зі Здолбунівщини видалили восьмисантиметрового паразита з ділянки щоки.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Хворий більше ніж 9 місяців шукав причину появи пухлини на обличчі, абсолютно безболісної, без характерних для дирофіляріозу відчуттів руху, повзання під шкірою, свербіння, яка в один момент збільшилась вдвічі. Пацієнт прооперований та почувається задовільно, паразит видалений та ідентифікований як підшкірна дирофілярія, в осередку захворювання проводиться комплексне епідеміологічне обстеження.

"Це 45-й випадок місцевого підшкірного дирофіляріозу в області. Головними чинниками, які впливають на розповсюдження дирофіляріозу на Рівненщині, є наявність джерела інфекції, а це собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини; збільшення кількості волоцюжних тварин; міграція дичини, яка не контролюється; зміна екологічних умов та збільшення чисельності комарів (а передають захворювання всі їх кровосисні види); потепління клімату, що сприяє більш швидкому дозріванню інвазійних личинок в переносниках та обороту інвазії в природі", - наголошують у у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також зазначається, що захворіти на підшкірний дирофіляріоз може кожен з нас, адже уникнути контакту з комарами досить складно. Однак, панікувати при виявленні у себе симптомів даного захворювання не потрібно, його прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразиту настає одужання.



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Теги: Рівненщина, паразит, видалення, щока
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