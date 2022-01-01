Чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука

Чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука
Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

"Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.

Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Прокопенко та ще 212 воїнів звільнені з російського полону 21 вересня.

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Теги: Медведчук, обмін, полонені
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