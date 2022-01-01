Чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука

Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.



Про це повідомляєКирила Тимошенка в ефірі телемарафону.



"Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.



Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Прокопенко та ще 212 воїнів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обмін кумана українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президентав ефірі телемарафону."Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Прокопенко та ще 212 воїнів звільнені з російського полону 21 вересня.



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