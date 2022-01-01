Чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука
Сьогодні, 13:06
Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.
"Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.
Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Прокопенко та ще 212 воїнів звільнені з російського полону 21 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.
"Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.
Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Прокопенко та ще 212 воїнів звільнені з російського полону 21 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Возить дітей та військових: історія водія з Волині, який отримав нагороду від президента
Сьогодні, 13:35
У Ковелі затримали злодія з наркотиками
Сьогодні, 13:24
Чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука
Сьогодні, 13:06
Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер
Сьогодні, 13:05
Медіа