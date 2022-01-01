У Ковелі затримали злодія з наркотиками

У Ковелі затримали злодія з наркотиками
Учора, 21 вересня, у місті Ковелі патрульним надійшло повідомлення про крадіжку.

Про це повідомили у пресслужбі правоохоронців.

Заявник вказав на чоловіка, який, з його слів, скоїв дві крадіжки.

Під час спілкування з імовірним правопорушником, останній поводився підозріло. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 Закону України «Про національну поліцію». Під час неї у 36-річного чоловіка виявили два згортки з, ймовірно, наркотичними речовинами.

За вчинення крадіжок патрульні склали на чоловіка 2 протоколи за ст. 51 (Дрібне викрадення чужого майна) КУпАП.

Для встановлення всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка щодо наркотичних речовин, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.

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Теги: наркотики, Ковель, злодій
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