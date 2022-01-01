Возить дітей та військових: історія водія з Волині, який отримав нагороду від президента

Юрій Зань з села Гірка Полонка допомагає українським військовим і перевозить людей, які тікають від обстрілів. Усе це чоловік робить за кермом шкільного автобуса.







Юрій Зань – водій із більш як 40-річним стажем. Про волонтерство та допомогу військовим розповідає неохоче. Говорить: дирекція Гіркополонківського ліцею давала йому завдання, пов'язані з волонтерством, тож усі прохання радо виконував.







"Відвозив людей, як була необхідність – привозив. Хочу подякувати за нагороду президентові. Ця нагорода велика та цінна. Що я можу сказати? Слава Україні! Все це – для перемоги, щоб була вільна Україна і щоби швидше закінчилася війна", – говорить волинянин.



Зараз Юрій Зань розвозить учнів з різних сіл на навчання у школу. Возить школярів сільської школи чоловік уже сьомий рік. Каже: робота з дітьми – це велика відповідальність.



"За дітьми потрібен великий нагляд. Дуже треба помаленьку з дітьми їхати, акуратно, бо це велика відповідальність. Робимо два рейси, в тому році – п'ять", – розповів водій. У дорозі до школи в автобусі супроводжує дітей вихователька Антоніна Бєлова. Говорить: із Юрієм працювати просто.



"У нього самовіддача до праці. Він і за дітьми дивиться, як і я, бо я дітей перевожу через дорогу, а в нас інтенсивний дуже рух. Тоді він дивиться за порядком в автобусі", – каже працівниця школи.



Орден, котрим нагородили Юрія Заня, є цілком заслуженим, – розповіла заступниця директора Гіркополонківського ліцею Ольга Пухта. Додає: Юрій Зань відповідальний працівник, не боязкий, тож коли потрібно було відвезти військових на схід, зібрався та поїхав без зайвих вагань.





Довідково: Орден "За заслуги" III ступеня – українська державна нагорода для відзначення громадян України за заслуги в різноманітних сферах суспільної діяльності: економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній.



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