Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден

Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрія Заня.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

Відповідний Указ Глава держави підписав 23 серпня 2022 року.

Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.

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Теги: Зань, орден, Гірка Полонка
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