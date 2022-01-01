Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден

Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрія Заня.



Про це



Відповідний Указ Глава держави підписав 23 серпня 2022 року.



Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентнагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцеюПро це повідомили у Волинській ОДА.Відповідний Указ Глава держави підписав 23 серпня 2022 року.Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.

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