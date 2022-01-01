Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден
Сьогодні, 15:44
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрія Заня.
Про це повідомили у Волинській ОДА.
Відповідний Указ Глава держави підписав 23 серпня 2022 року.
Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.
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Про це повідомили у Волинській ОДА.
Відповідний Указ Глава держави підписав 23 серпня 2022 року.
Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.
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