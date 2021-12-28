Які школярі у Підгайцівській громаді харчуватимуться безкоштовно

Безкоштовне харчування в освітніх закладах Підгайцівської громади матимуть діти двох категорій військових та внутрішньо переміщені особи.Про це повідомила пресслужба Підгайцівської громади.У вівторок, 30 серпня, прийняли рішення про розширення переліку категорій дітей, які зможуть безкоштовно харчуватися у школах та дитсадках Підгайцівської громади.Заступник Підгайцівського сільського головирозповів, що тепер безоплатні обіди в освітніх закладах матимуть, за наявності відповідних документів, діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ або є бійцями добровольчих формувань громади, також до цього переліку додали дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.Під час засідання виконкому Підгайцівської сільської ради визначили, що харчування пільгових категорій дітей, як і раніше, відбуватиметься коштом місцевого бюджету.За умови очного навчання харчуванням будуть забезпечені:- діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ,- діти, чиї батьки є бійцями добровольчих формувань Підгайцівської громади,- діти-сироти,- діти, позбавлені батьківського піклування,- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах,- діти з інвалідністю,- діти із сімей, які мають статус малозабезпечених,- діти із сімей внутрішньо-переміщених осіб,- діти учасників антитерористичної операції,- діти учасників бойових дій,- діти, батьки яких перебувають у зоні активних бойових дій,- діти, які опинились у важких життєвих обставинах і визначені виконкомом за поданням служби у справах дітей.