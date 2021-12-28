Які школярі у Підгайцівській громаді харчуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 16:35
Безкоштовне харчування в освітніх закладах Підгайцівської громади матимуть діти двох категорій військових та внутрішньо переміщені особи.
Про це повідомила пресслужба Підгайцівської громади.
У вівторок, 30 серпня, прийняли рішення про розширення переліку категорій дітей, які зможуть безкоштовно харчуватися у школах та дитсадках Підгайцівської громади.
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько розповів, що тепер безоплатні обіди в освітніх закладах матимуть, за наявності відповідних документів, діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ або є бійцями добровольчих формувань громади, також до цього переліку додали дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.
Під час засідання виконкому Підгайцівської сільської ради визначили, що харчування пільгових категорій дітей, як і раніше, відбуватиметься коштом місцевого бюджету.
За умови очного навчання харчуванням будуть забезпечені:
- діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ,
- діти, чиї батьки є бійцями добровольчих формувань Підгайцівської громади,
- діти-сироти,
- діти, позбавлені батьківського піклування,
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах,
- діти з інвалідністю,
- діти із сімей, які мають статус малозабезпечених,
- діти із сімей внутрішньо-переміщених осіб,
- діти учасників антитерористичної операції,
- діти учасників бойових дій,
- діти, батьки яких перебувають у зоні активних бойових дій,
- діти, які опинились у важких життєвих обставинах і визначені виконкомом за поданням служби у справах дітей.
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Про це повідомила пресслужба Підгайцівської громади.
У вівторок, 30 серпня, прийняли рішення про розширення переліку категорій дітей, які зможуть безкоштовно харчуватися у школах та дитсадках Підгайцівської громади.
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько розповів, що тепер безоплатні обіди в освітніх закладах матимуть, за наявності відповідних документів, діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ або є бійцями добровольчих формувань громади, також до цього переліку додали дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.
Під час засідання виконкому Підгайцівської сільської ради визначили, що харчування пільгових категорій дітей, як і раніше, відбуватиметься коштом місцевого бюджету.
За умови очного навчання харчуванням будуть забезпечені:
- діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ,
- діти, чиї батьки є бійцями добровольчих формувань Підгайцівської громади,
- діти-сироти,
- діти, позбавлені батьківського піклування,
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах,
- діти з інвалідністю,
- діти із сімей, які мають статус малозабезпечених,
- діти із сімей внутрішньо-переміщених осіб,
- діти учасників антитерористичної операції,
- діти учасників бойових дій,
- діти, батьки яких перебувають у зоні активних бойових дій,
- діти, які опинились у важких життєвих обставинах і визначені виконкомом за поданням служби у справах дітей.
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