Які школярі у Підгайцівській громаді харчуватимуться безкоштовно

Які школярі у Підгайцівській громаді харчуватимуться безкоштовно
Безкоштовне харчування в освітніх закладах Підгайцівської громади матимуть діти двох категорій військових та внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомила пресслужба Підгайцівської громади.

У вівторок, 30 серпня, прийняли рішення про розширення переліку категорій дітей, які зможуть безкоштовно харчуватися у школах та дитсадках Підгайцівської громади.

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько розповів, що тепер безоплатні обіди в освітніх закладах матимуть, за наявності відповідних документів, діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ або є бійцями добровольчих формувань громади, також до цього переліку додали дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.

Під час засідання виконкому Підгайцівської сільської ради визначили, що харчування пільгових категорій дітей, як і раніше, відбуватиметься коштом місцевого бюджету.

За умови очного навчання харчуванням будуть забезпечені:

- діти, чиї батьки були мобілізовані до ЗСУ,
- діти, чиї батьки є бійцями добровольчих формувань Підгайцівської громади,
- діти-сироти,
- діти, позбавлені батьківського піклування,
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах,
- діти з інвалідністю,
- діти із сімей, які мають статус малозабезпечених,
- діти із сімей внутрішньо-переміщених осіб,
- діти учасників антитерористичної операції,
- діти учасників бойових дій,
- діти, батьки яких перебувають у зоні активних бойових дій,
- діти, які опинились у важких життєвих обставинах і визначені виконкомом за поданням служби у справах дітей.

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Теги: Підгайці, школа, харчування
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