ЗСУ вдарили по Антонівському і Дар'ївському мостах
Сьогодні, 17:11
Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України здійснено ракетних обстріл по трьох мостах у Херсонській області: Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».
«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу», – стверджує командування.
Також українськими пілотами бомбардувальників протягом ночі нанесено два удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки Херсонської області. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 особового складу та 60 одиниць ворожої техніки.
«Зокрема, п'ять танків Т-72, три гаубиці «Мста-Б», пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, п'ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки», – інформує ОК «Південь».
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Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».
«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу», – стверджує командування.
Також українськими пілотами бомбардувальників протягом ночі нанесено два удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки Херсонської області. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 особового складу та 60 одиниць ворожої техніки.
«Зокрема, п'ять танків Т-72, три гаубиці «Мста-Б», пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, п'ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки», – інформує ОК «Південь».
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