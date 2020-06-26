На Львівщині банда під виглядом добровольчого батальйону викрадала людей

На Львівщині банда під виглядом добровольчого батальйону викрадала людей
СБУ викрила злочинну організацію, яка під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині. Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.

До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів.

Вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.

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Теги: СБУ, банда, Львівщина, викрадала людей
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