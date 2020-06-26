На Львівщині банда під виглядом добровольчого батальйону викрадала людей

СБУ викрила злочинну організацію, яка під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині. Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів.Вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.