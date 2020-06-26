На Львівщині банда під виглядом добровольчого батальйону викрадала людей
Сьогодні, 18:00
СБУ викрила злочинну організацію, яка під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині. Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.
До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів.
Вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.
Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.
До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів.
Вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.
Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.
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