Волинь отримає холодильники для зберігання вакцин від COVID-19

Волинь отримає холодильники для зберігання вакцин від COVID-19
Медзаклади Києва, частково Київської області та Волині отримають партію холодового обладнання. Йдеться про 153 холодильники з камерою для льоду та 104 морозильні камери з акумуляторами холоду для забезпечення «холодового ланцюга», щоб зберігати вакцину проти COVID-19.

Про це повідомили у МОЗ.

Перша партія закуплена Міністерством охорони здоров’я України у рамках спільного проєкту зі Світовим банком та у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), який доставив його в Україну. Наразі обладнання вже розвозить регіонами Укрвак МОЗ України – ключовий логістичний оператор за цим проєктом.

Незабаром очікується прибуття ще однієї партії у 52 холодильники і 52 морозильні камери. Постачання іншого, передбаченого договором, обладнання в Україну триває.

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Теги: холодильники для вакцин
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