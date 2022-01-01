Волинь отримає холодильники для зберігання вакцин від COVID-19
Сьогодні, 18:30
Медзаклади Києва, частково Київської області та Волині отримають партію холодового обладнання. Йдеться про 153 холодильники з камерою для льоду та 104 морозильні камери з акумуляторами холоду для забезпечення «холодового ланцюга», щоб зберігати вакцину проти COVID-19.
Про це повідомили у МОЗ.
Перша партія закуплена Міністерством охорони здоров’я України у рамках спільного проєкту зі Світовим банком та у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), який доставив його в Україну. Наразі обладнання вже розвозить регіонами Укрвак МОЗ України – ключовий логістичний оператор за цим проєктом.
Незабаром очікується прибуття ще однієї партії у 52 холодильники і 52 морозильні камери. Постачання іншого, передбаченого договором, обладнання в Україну триває.
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Про це повідомили у МОЗ.
Перша партія закуплена Міністерством охорони здоров’я України у рамках спільного проєкту зі Світовим банком та у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), який доставив його в Україну. Наразі обладнання вже розвозить регіонами Укрвак МОЗ України – ключовий логістичний оператор за цим проєктом.
Незабаром очікується прибуття ще однієї партії у 52 холодильники і 52 морозильні камери. Постачання іншого, передбаченого договором, обладнання в Україну триває.
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